Российские бойцы освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР

В зоне действия группировки войск "Центр" ВСУ за минувшие сутки потеряли до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

2025-11-10T15:31+0500

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.В зоне действия группировки ВСУ за минувшие сутки потеряли до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск считается краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.Также бойцы группировки "Восток" взяли Новое и Сладкое в Запорожской области.К концу октября группировка "Центр" заблокировала украинские войска в районе этой агломерации.По последним данным Минобороны, российская армия отразила семь атак ВСУ из района Гришино, пытавшихся деблокировать группировку, сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала" вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.Также за сутки бойцы освободили 244 здания в Красноармейске. Войска наступают в микрорайоне Динас, уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.В Димитрове бойцы продвигаются в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.За сутки потери ВСУ в этой агломерации составили: более 200 военнослужащих, бронетранспортер Spartan, боевая бронированная машина "Казак" и шесть пикапов.

