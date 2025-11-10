https://uz.sputniknews.ru/20251110/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennyy-punkt-gnatovka-dnr-53363549.html
Российские бойцы освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР
В зоне действия группировки войск "Центр" ВСУ за минувшие сутки потеряли до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Российские бойцы освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР
15:31 10.11.2025 (обновлено: 16:11 10.11.2025)
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка", — говорится в сводке.
В зоне действия группировки ВСУ за минувшие сутки потеряли до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск считается краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Также бойцы группировки "Восток" взяли Новое и Сладкое в Запорожской области.
К концу октября группировка "Центр" заблокировала украинские войска в районе этой агломерации.
По последним данным Минобороны, российская армия отразила семь атак ВСУ из района Гришино, пытавшихся деблокировать группировку, сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала" вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.
Также за сутки бойцы освободили 244 здания в Красноармейске. Войска наступают в микрорайоне Динас, уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.
В Димитрове бойцы продвигаются в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки потери ВСУ в этой агломерации составили: более 200 военнослужащих, бронетранспортер Spartan, боевая бронированная машина "Казак" и шесть пикапов.