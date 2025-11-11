https://uz.sputniknews.ru/20251111/energetika-logistika-turizm-uzbekistan-iran-obsujdayut-novye-proekty-53380834.html

Энергетика, логистика, туризм: Узбекистан и Иран обсуждают новые проекты

Sputnik Узбекистан

В 2024 году объем взаимной торговли Узбекистана и Ирана составил $500 млн. На 1 сентября 2025 года в Узбекистане действует 222 предприятия с участием иранского капитала, реализующие проекты в строительной, транспортной и фармацевтической сферах.

2025-11-11T16:21+0500

2025-11-11T16:21+0500

2025-11-11T16:54+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

инвестиции

экономика

узбекистан

иран

производство

логистика

фармацевтика

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53380283_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ad68180dfa588e3390549bc950771131.jpg

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана обсуждают развитие кооперации в сферах энергетики, транспорта, логистики, фармацевтики и туризма, а также рассматривают возможности запуска совместных производств и продвижения продукции на региональные рынки, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли (МИПТ) республики.По информации ведомства, глава МИПТ Лазиз Кудратов провел встречу с министром промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Мохаммадом Атабаком.Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов и укрепление взаимовыгодного партнерства. Речь шла о развитии кооперации в ряде отраслей экономики, а также запуске совместных производств.По итогам встречи участники подчеркнули, что в 2024 году объем взаимной торговли составил $500 млн. На 1 сентября 2025 года в Узбекистане действует 222 предприятия с участием иранского капитала, реализующие проекты в строительной, транспортной и фармацевтической сферах. Как отметили в министерстве, встреча прошла в конструктивной атмосфере и стала "важным шагом на пути к дальнейшему расширению практического сотрудничества и укреплению экономических связей между двумя странами".

узбекистан

узбекистан иран торговля экономика инвестиции туризм мипт