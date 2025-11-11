Энергетика, логистика, туризм: Узбекистан и Иран обсуждают новые проекты
16:21 11.11.2025 (обновлено: 16:54 11.11.2025)
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли РУз Глава МИПТ Лазиз Кудратов провел встречу с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом Атабаком
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли РУз
В 2024 году объем взаимной торговли Узбекистана и Ирана составил $500 млн. На 1 сентября 2025 года в Узбекистане действует 222 предприятия с участием иранского капитала, реализующие проекты в строительной, транспортной и фармацевтической сферах.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана обсуждают развитие кооперации в сферах энергетики, транспорта, логистики, фармацевтики и туризма, а также рассматривают возможности запуска совместных производств и продвижения продукции на региональные рынки, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли (МИПТ) республики.
По информации ведомства, глава МИПТ Лазиз Кудратов провел встречу с министром промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Мохаммадом Атабаком.
Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов и укрепление взаимовыгодного партнерства.
Речь шла о развитии кооперации в ряде отраслей экономики, а также запуске совместных производств.
"Особое внимание уделено развитию кооперации в энергетике, транспорте, логистике, фармацевтике и туризме. Рассмотрены практические инициативы по созданию совместных производств и продвижению продукции на региональные рынки", — говорится в сообщении.
По итогам встречи участники подчеркнули, что в 2024 году объем взаимной торговли составил $500 млн.
На 1 сентября 2025 года в Узбекистане действует 222 предприятия с участием иранского капитала, реализующие проекты в строительной, транспортной и фармацевтической сферах.
Как отметили в министерстве, встреча прошла в конструктивной атмосфере и стала "важным шагом на пути к дальнейшему расширению практического сотрудничества и укреплению экономических связей между двумя странами".