СВО: российские военные взяли под контроль нефтебазу и две ж/д станции в Купянске

Штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" продолжает выполнять задачи в промзоне восточной части города и ведет бои в районе станции Купянск-Сортировочный.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Российские бойцы взяли нефтебазу и две жд станции в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Ловец.Командир уточнил, что улица Дзержинского полностью зачищена от украинских военных. Он добавил, что штурмовой отряд продолжает выполнять задачи в промзоне восточной части города и ведет бои в районе станции Купянск-Сортировочный.К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью.Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.Купянск является одним из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Взятие города даст возможность форсировать реку и продвинуться в регионе дальше на запад.

