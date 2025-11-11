https://uz.sputniknews.ru/20251111/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-neftebazu-dve-jd-stantsii-kupyansk-53381864.html
Штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" продолжает выполнять задачи в промзоне восточной части города и ведет бои в районе станции Купянск-Сортировочный.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Российские бойцы взяли нефтебазу и две жд станции в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Ловец.
"Овладели нефтебазой на восточной окраине Купянска. Полностью взяты под контроль и освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино, Парк Восточного Прибытия", — сказал он в ролике Минобороны.
Командир уточнил, что улица Дзержинского полностью зачищена от украинских военных. Он добавил, что штурмовой отряд продолжает выполнять задачи в промзоне восточной части города и ведет бои в районе станции Купянск-Сортировочный.
"Отряд ведет боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск Сортировочная. Наносим поражение по позициям противника в районе населенного пункта Купянск-Узловой", — сказал Ловец.
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.
Купянск является одним из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Взятие города даст возможность форсировать реку и продвинуться в регионе дальше на запад.