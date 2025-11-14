Узбекистан
Ферганская область и Турция заключили соглашения на $680 млн — подробности
14 ноября 2025
Речь идет о сотрудничестве в области текстильной и химической промышленности, сельского хозяйства, градостроительства, строительства, медицины, туризма, науки, образования и подготовки кадров.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым посетила с рабочим визитом Турцию, где провела ряд важных встреч и переговоров, сообщает ИА "Дунё".По данным агентства, в ходе визита делегации, который охватил города Стамбул, Коджаэли, Конью и Антальюбыли, достигнуты важные договоренности с деловыми кругами, свободными экономическими зонами, торгово-промышленными палатами и объединениями работодателей по определению новых направлений сотрудничества.Состоялось более 200 встреч и переговоров, в том числе с руководством Стамбульской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты по вопросам двустороннего товарооборота, логистики и экспортной инфраструктуры, а также с руководством Свободной промышленной зоны Коджаэли и Свободной промышленной зоны Гебзе Гюзеллар по вопросам вовлечения ферганских производителей в технологические и промышленные кластеры.Также состоялись взаимовыгодные переговоры по увеличению числа совместных предприятий с турецким капиталом в Ферганской области, созданию новых рабочих мест, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению экспортного потенциала.Делегаты приняли активное участие и в 16-м Босфорском саммите на тему "Глобальные вызовы: адаптация к новым реалиям", проходившем в Стамбуле.Состоялась встреча узбекской делегации с Турецким деловым советом, Ассоциациями промышленников, Туристическими ассоциациями и другими представителями государственных и общественных структур. Достигнута договоренность об организации совместных инвестиционных форумов.
Флаги Узбекистана и Турции

© Министерство сельского хозяйстваФлаги Узбекистана и Турции
Флаги Узбекистана и Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
© Министерство сельского хозяйства
Визит делегации Ферганской области в Турцию
© ИА "Дунё"Визит делегации Ферганской области в Турцию
Визит делегации Ферганской области в Турцию - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Визит делегации Ферганской области в Турцию
© ИА "Дунё"
"По итогам визита с турецкими партнерами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области текстильной и химической промышленности, сельского хозяйства, градостроительства, строительства, медицины, туризма, науки, образования и подготовки кадров. Их общая стоимость составила $679,5 млн"
© ИА "Дунё"Визит делегации Ферганской области в Турцию
Визит делегации Ферганской области в Турцию - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Визит делегации Ферганской области в Турцию
© ИА "Дунё"
Состоялось более 200 встреч и переговоров, в том числе с руководством Стамбульской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты по вопросам двустороннего товарооборота, логистики и экспортной инфраструктуры, а также с руководством Свободной промышленной зоны Коджаэли и Свободной промышленной зоны Гебзе Гюзеллар по вопросам вовлечения ферганских производителей в технологические и промышленные кластеры.
© ИА "Дунё"Визит делегации Ферганской области в Турцию
Визит делегации Ферганской области в Турцию - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Визит делегации Ферганской области в Турцию
© ИА "Дунё"

"По итогам визита с турецкими партнерами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области текстильной и химической промышленности, сельского хозяйства, градостроительства, строительства, медицины, туризма, науки, образования и подготовки кадров. Их общая стоимость составила $679,5 млн", — отмечает агентство.

© ИА "Дунё"Визит делегации Ферганской области в Турцию
Визит делегации Ферганской области в Турцию - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Визит делегации Ферганской области в Турцию
© ИА "Дунё"
Также состоялись взаимовыгодные переговоры по увеличению числа совместных предприятий с турецким капиталом в Ферганской области, созданию новых рабочих мест, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению экспортного потенциала.
© ИА "Дунё"Визит делегации Ферганской области в Турцию
Визит делегации Ферганской области в Турцию - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Визит делегации Ферганской области в Турцию
© ИА "Дунё"
Делегаты приняли активное участие и в 16-м Босфорском саммите на тему "Глобальные вызовы: адаптация к новым реалиям", проходившем в Стамбуле.
© ИА "Дунё"Визит делегации Ферганской области в Турцию
Визит делегации Ферганской области в Турцию - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Визит делегации Ферганской области в Турцию
© ИА "Дунё"
Состоялась встреча узбекской делегации с Турецким деловым советом, Ассоциациями промышленников, Туристическими ассоциациями и другими представителями государственных и общественных структур. Достигнута договоренность об организации совместных инвестиционных форумов.
