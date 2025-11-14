https://uz.sputniknews.ru/20251114/prezident-kazaxstana-kasym-jomart-tokaev-pribyl-gosudarstvenniy-vizit-tashkent-53482872.html

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ташкент

В аэропорту "Восточный" высокого гостя встретил Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.В аэропорту "Ташкент-Хумо" в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Главу Казахстана встретил Шавкат Мирзиёев.Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.Президент Казахстана примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в Ташкенте 15-16 ноября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.По прибытии Касым-Жомарта Токаева в международном аэропорту "Ташкент-Хумо" состоялась беседа глав двух государств.Лидеры обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.В соответствии с программой пребывания 15 ноября состоятся переговоры на высшем уровне и второе заседание Высшего межгосударственного совета.В рамках саммита ожидается запуск масштабных совместных проектов кооперации, а также подписание солидного пакета двусторонних документов.

