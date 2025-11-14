Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251114/prezident-kazaxstana-kasym-jomart-tokaev-pribyl-gosudarstvenniy-vizit-tashkent-53482872.html
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ташкент
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ташкент
Sputnik Узбекистан
В аэропорту "Восточный" высокого гостя встретил Шавкат Мирзиёев.
2025-11-14T16:58+0500
2025-11-14T17:14+0500
касым-жомарт токаев
казахстан
узбекистан
центральная азия
шавкат мирзиёев
аэропорт "ташкент-восточный"
государственный визит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53482391_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_cac50bc04e9a842349a796c0c0050697.jpg
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.В аэропорту "Ташкент-Хумо" в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Главу Казахстана встретил Шавкат Мирзиёев.Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.Президент Казахстана примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в Ташкенте 15-16 ноября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.По прибытии Касым-Жомарта Токаева в международном аэропорту "Ташкент-Хумо" состоялась беседа глав двух государств.Лидеры обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.В соответствии с программой пребывания 15 ноября состоятся переговоры на высшем уровне и второе заседание Высшего межгосударственного совета.В рамках саммита ожидается запуск масштабных совместных проектов кооперации, а также подписание солидного пакета двусторонних документов.
https://uz.sputniknews.ru/20251114/tashkent-sedmaya-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-tsentralnoy-azii-53467144.html
казахстан
узбекистан
центральная азия
аэропорт "ташкент-восточный"
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53482391_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_047ab690a4260edc7066319fc22d8730.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
касым-жомарт токаев президент узбекистан шавкат мирзиёев государственный визит ташкент
касым-жомарт токаев президент узбекистан шавкат мирзиёев государственный визит ташкент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ташкент

16:58 14.11.2025 (обновлено: 17:14 14.11.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев прибыл в Ташкент
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В аэропорту "Ташкент-Хумо" высокого гостя встретил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.
В аэропорту "Ташкент-Хумо" в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Главу Казахстана встретил Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Казахстана примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в Ташкенте 15-16 ноября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в нашу страну с государственным визитом
© Пресс-служба президента Узбекистана
По прибытии Касым-Жомарта Токаева в международном аэропорту "Ташкент-Хумо" состоялась беседа глав двух государств.
Лидеры обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаБеседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
Беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой пребывания 15 ноября состоятся переговоры на высшем уровне и второе заседание Высшего межгосударственного совета.
В рамках саммита ожидается запуск масштабных совместных проектов кооперации, а также подписание солидного пакета двусторонних документов.
В Хиве прошли переговоры Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
В Ташкенте пройдет седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
11:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0