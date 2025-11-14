ВС РФ освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области

Узбекистан
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В зоне действия российской группировки "Восток" ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии.
2025-11-14T15:45+0500
2025-11-14T15:45+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53384239_0:136:2986:1816_1920x0_80_0_0_49127e1880a01ca70724ef9a98947093.jpg
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.Подразделения группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1 665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии.
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Запад" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Запад в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
В зоне действия российской группировки "Восток" ВСУ потеряли до 1 665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.
Подразделения группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1 665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии.
Спецоперация России по защите Донбасса
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Вчера, 15:10
Спецоперация России по защите Донбасса
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Вчера, 15:10
