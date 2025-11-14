ВС РФ освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области

https://uz.sputniknews.ru/20251114/vs-rf-osvobodili-naselennyy-punkt-orestopol-dnepropetrovskaya-oblast-53477441.html
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.Подразделения группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1 665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии.
14 ноября
Российская армия освободила населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства обороны России.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.
Подразделения группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1 665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии.