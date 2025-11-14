https://uz.sputniknews.ru/20251114/zaxarova-kiev-gotovit-novye-shagi-dlya-vozvrata-svoix-grajdan-iz-evropy-i-otpravki-na-front-53479622.html

Захарова: Киев готовит новые шаги для возврата своих граждан из Европы и отправки на фронт

В министерстве иностранных дел России считают, что Киев готовит провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы.

2025-11-14T16:30+0500

2025-11-14T16:30+0500

2025-11-14T16:43+0500

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Киев не заинтересован в мирном урегулировании и готовит новые провокации, чтобы отправить на фронт своих граждан, переехавших в Европу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, киевский режим ставит своей одной из основных задач уничтожение собственных граждан. МИД Украины планирует добиваться экстрадиции украинцев из стран Европейского союза.Она прокомментировала публикацию британской газеты Times, которая после интервью с заместителем главы украинского МИД Сергеем Кислицей написала о приостановке переговоров.Она также отметила, что вместо того, чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и вместо того, чтобы продолжить этот переговорный процесс, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против РФ.Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, где непременными условиями являются демилитаризация, денацификация Украины.

