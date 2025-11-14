https://uz.sputniknews.ru/20251114/zaxarova-kiev-gotovit-novye-shagi-dlya-vozvrata-svoix-grajdan-iz-evropy-i-otpravki-na-front-53479622.html
Захарова: Киев готовит новые шаги для возврата своих граждан из Европы и отправки на фронт
В министерстве иностранных дел России считают, что Киев готовит провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы.
2025-11-14T16:30+0500
2025-11-14T16:30+0500
2025-11-14T16:43+0500
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Киев не заинтересован в мирном урегулировании и готовит новые провокации, чтобы отправить на фронт своих граждан, переехавших в Европу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, киевский режим ставит своей одной из основных задач уничтожение собственных граждан. МИД Украины планирует добиваться экстрадиции украинцев из стран Европейского союза.Она прокомментировала публикацию британской газеты Times, которая после интервью с заместителем главы украинского МИД Сергеем Кислицей написала о приостановке переговоров.Она также отметила, что вместо того, чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и вместо того, чтобы продолжить этот переговорный процесс, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против РФ.Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, где непременными условиями являются демилитаризация, денацификация Украины.
16:30 14.11.2025 (обновлено: 16:43 14.11.2025)
В Министерстве иностранных дел России считают, что Киев готовит провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Киев не заинтересован в мирном урегулировании и готовит новые провокации, чтобы отправить на фронт своих граждан, переехавших в Европу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали", — сказала она.
По словам Захаровой, киевский режим ставит своей одной из основных задач уничтожение собственных граждан. МИД Украины планирует добиваться экстрадиции украинцев из стран Европейского союза.
"Задача Зеленского, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона. МИД Украины намерен в контактах с руководством НАТО и Европейского союза добиваться экстрадиции на Украину граждан этой страны, содержащихся в местах предварительного заключения или отбывающих наказание в исправительных учреждениях этих государств", — подчеркнула она.
Она прокомментировала публикацию британской газеты Times, которая после интервью с заместителем главы украинского МИД Сергеем Кислицей написала о приостановке переговоров.
"Все это иначе, как абсурдом, назвать нельзя. Подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима Зеленского в мирном урегулировании", — констатировала Захарова.
Она также отметила, что вместо того, чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и вместо того, чтобы продолжить этот переговорный процесс, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против РФ.
Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, где непременными условиями являются демилитаризация, денацификация Украины.
"Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта, непременными условиями которого является демилитаризация, денацификация Украины. Именно действия киевского режима при активном подстрекательстве и военной поддержке западников, в том числе "семерочников" (международное объединение G7 - ред.) , в свое время сорвали реализацию минских соглашений и привели к эскалации", — сказала она в ходе брифинга.