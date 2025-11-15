Мирзиёев наградил Токаева орденом "Олий Даражали Дустлик"

https://uz.sputniknews.ru/20251115/mirziyoev-nagradil-tokaeva-ordenom-oliy-darajali-dustlik-53498820.html

Орден "Олий Даражали Дустлик" является наивысшей государственной наградой республики.

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Касым-Жомарта Токаева орденом "Олий Даражали Дўстлик" за огромные личные заслуги президента Казахстана в укреплении отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между двумя братскими народами, сообщает пресс-служба главы государства.Вручая высокую награду, Мирзиёев отметил, что благодаря совместным усилиям узбекско- казахстанские отношения приобрели беспрецедентную динамику и стали образцовыми. Активно взаимодействуют парламенты, правительства, регионы, бизнес, общественность и молодежь. Расширяются культурно-гуманитарные обмены.Стабильно растет товарооборот. Реализуются крупные проекты кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и энергетике, сфере транспорта.Отдельно подчеркнуты усилия Токаева по продвижению идей мира и устойчивого развития на глобальном уровне, а также укреплению атмосферы доверия, взаимопонимания и партнерства в центральноазиатском регионе.Президент Казахстана выразил признательность главе и народу Узбекистана за столь высокую награду и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений в духе дружбы и союзничества.Орден "Олий Даражали Дустлик" является наивысшей государственной наградой Узбекистана. Им награждаются выдающиеся деятели за исключительные заслуги, способствующие развитию дружественных отношений с Узбекистаном, решению актуальных международных и региональных вопросов, а также процветанию и величию Узбекистана.

