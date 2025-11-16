https://uz.sputniknews.ru/20251116/chto-predlojil-prezident-uzbekistana-na-vii-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-tsa-53516727.html

Что предложил президент Узбекистана на VII Консультативной встрече глав государств ЦА

Лидеры государств региона единогласно поддержали присоединение Азербайджанской Республики к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника. 16.11.2025, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в ташкентском Международном конгресс-центре выделил ключевые направления дальнейшего развития региона. Об этом сообщает пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.Лидер Узбекистана предложил:По словам Мирзиёева, нынешний саммит стал историческим: главы государств единогласно поддержали присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника. Президент Узбекистана подчеркнул, что этот шаг открывает новый этап сотрудничества, формируя единое пространство взаимодействия Центральной Азии и Южного Кавказа.Он отметил, что этот стратегический шаг полностью отвечает интересам народов, прочно связанных общей историей, родственными узами, духовной и культурной близостью.Также он поздравил Туркменистан с принятием председательства в новом формате "Центральная Азия и Азербайджан" и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку.

