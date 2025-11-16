Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251116/chto-predlojil-prezident-uzbekistana-na-vii-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-tsa-53516727.html
Что предложил президент Узбекистана на VII Консультативной встрече глав государств ЦА
Что предложил президент Узбекистана на VII Консультативной встрече глав государств ЦА
Sputnik Узбекистан
Лидеры государств региона единогласно поддержали присоединение Азербайджанской Республики к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника. 16.11.2025, Sputnik Узбекистан
2025-11-16T13:35+0500
2025-11-16T13:40+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
центральная азия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/10/53516197_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_352e839f82f4601fd6952d10d7038b64.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в ташкентском Международном конгресс-центре выделил ключевые направления дальнейшего развития региона. Об этом сообщает пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.Лидер Узбекистана предложил:По словам Мирзиёева, нынешний саммит стал историческим: главы государств единогласно поддержали присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника. Президент Узбекистана подчеркнул, что этот шаг открывает новый этап сотрудничества, формируя единое пространство взаимодействия Центральной Азии и Южного Кавказа.Он отметил, что этот стратегический шаг полностью отвечает интересам народов, прочно связанных общей историей, родственными узами, духовной и культурной близостью.Также он поздравил Туркменистан с принятием председательства в новом формате "Центральная Азия и Азербайджан" и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку.
https://uz.sputniknews.ru/20251116/prezidenty-stran-tsa-i-azerbaydjana-posetili-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-53510394.html
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/10/53516197_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_d19e1d77b78248ffc5f1e05fc79a7180.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, центральная азия
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, центральная азия

Что предложил президент Узбекистана на VII Консультативной встрече глав государств ЦА

13:35 16.11.2025 (обновлено: 13:40 16.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии
Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Лидеры государств региона единогласно поддержали присоединение Азербайджанской Республики к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника.
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в ташкентском Международном конгресс-центре выделил ключевые направления дальнейшего развития региона. Об этом сообщает пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.
“Наша сила – в единстве, наш путь к успеху – в дружбе и сотрудничестве. Только сплотившись, опираясь на взаимное уважение, солидарность и стратегическое видение, мы сможем достичь наших благородных целей”, — подчеркнул Мирзиёев.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии
Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2025
Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Лидер Узбекистана предложил:
трансформировать формат встреч в стратегическую платформу "Сообщество Центральной Азии", создать Секретариат и Совет старейшин, повысить статус национальных координаторов;
принять Региональную программу торгово-экономического взаимодействия до 2035 года, разработать Декларацию об общем инвестиционном пространстве, продвигать совместное развитие электронной коммерции;
консолидировать усилия по реализации крупных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры, создать Совет по инфраструктурному развитию;
сделать "Ферганский форум мира" ежегодным международным форматом;
объявить 2026–2036 годы Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии, а также создать Региональный центр компетенций в области водного хозяйства;
ежегодно проводить Международный конгресс по духовному наследию, создать Фонд научных исследований, а также продвигать резолюцию ГА ООН о вкладе мыслителей региона.
По словам Мирзиёева, нынешний саммит стал историческим: главы государств единогласно поддержали присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника. Президент Узбекистана подчеркнул, что этот шаг открывает новый этап сотрудничества, формируя единое пространство взаимодействия Центральной Азии и Южного Кавказа.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии
Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2025
Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Он отметил, что этот стратегический шаг полностью отвечает интересам народов, прочно связанных общей историей, родственными узами, духовной и культурной близостью.
“Присоединение братского Азербайджана придаст Консультативным встречам мощный импульс, откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического, инвестиционного, культурно- гуманитарного сотрудничества, а также выработки консолидированных решений по вопросам устойчивого развития. По сути мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов”, — говорится в сообщении.
Также он поздравил Туркменистан с принятием председательства в новом формате "Центральная Азия и Азербайджан" и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку.
Президенты стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2025
Президенты стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте
09:51
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0