Седьмая Консультативная встреча глав государств ЦА: какие инициативы озвучили участники
Седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в Ташкенте. В ней приняли участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также президент Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте предложил странам региона принять программу торгово-экономического взаимодействия в период до 2035 года.
В свою очередь, Казахстан предложил странам ЦА объединиться в сфере редкоземельных металлов.
"Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединять усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений", – сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Токаев также предложил странам региона приступить к разработке декларации об ответственном использовании ИИ, отметив, что документ позволит обеспечить прозрачность, доверие, безопасность при обмене данными в совместных проектах.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал страны Центральной Азии координировать позиции и выступать единым фронтом на переговорах с другими государствами.
"Только действуя в духе взаимной поддержки, мы сможем сделать голос Центральной Азии по-настоящему весомым и единым, укрепить наш авторитет и продвигать общий интерес на международной арене", — заявил он.
По мнению Жапарова, успех этого сотрудничества во многом зависит от экономической мощи региона. В связи с чем он призвал сосредоточить усилия на наращивании торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества.
Для дальнейшей региональной интеграции он предложил:
активно устранять барьеры во взаимной торговле, гармонизировать стандарты и технические регламенты;
развивать конкретные совместные производственные цепочки, отходя от сырьевой модели, формировать перерабатывающую промышленность и новые индустриальные кластеры;
использовать цифровизацию как катализатор для создания трансграничных платформ для обмена информацией и укрепления кибербезопасности.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с предложением учредить в Центральной Азии международный инновационный образовательный центр для реализации совместных проектов в сферах науки, образования, культуры и искусства.
Он отметил, что что в современных условиях требование времени — углубление взаимодействия в области культуры и образования.
"Учитывая необходимость развития сотрудничества в этом направлении, предлагаем учредить международный инновационный образовательный центр в Центральной Азии", — сказал лидер Таджикистана.
Этот центр может стать единой площадкой для научных исследований и реализации образовательных программ стран региона, добавил Рахмон.
По его словам, поддержка научных и культурных инициатив, активного диалога между академическими кругами и экспертами создаст прочную основу для совместного продвижения общих исторических и культурных ценностей.
Еще одно предложение Рахмона касалось создания в Центральной Азии единой цифровой платформы для развития в регионе электронной торговли.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил странам Центральной Азии укреплять сотрудничество в сфере энергетики.
"Туркменистан готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического партнерства", — сказал он.
По его словам, речь идет не только о трубопроводных проектах, но и о создании в регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии.
“Тем самым будет создана надежная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантий от влияния возможных негативных внешних факторов", — подчеркнул глава Туркменистана.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, на второй встрече в ноябре 2019 года в Ташкенте был принят регламент их проведения — один раз в год.