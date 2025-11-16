https://uz.sputniknews.ru/20251116/sedmaya-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-tsa-kakie-initsiativy-ozvuchili-uchastniki-53523855.html

Седьмая Консультативная встреча глав государств ЦА: какие инициативы озвучили участники

Седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в Ташкенте. В ней приняли участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также президент Азербайджана.

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте предложил странам региона принять программу торгово-экономического взаимодействия в период до 2035 года.В свою очередь, Казахстан предложил странам ЦА объединиться в сфере редкоземельных металлов.Токаев также предложил странам региона приступить к разработке декларации об ответственном использовании ИИ, отметив, что документ позволит обеспечить прозрачность, доверие, безопасность при обмене данными в совместных проектах.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал страны Центральной Азии координировать позиции и выступать единым фронтом на переговорах с другими государствами.По мнению Жапарова, успех этого сотрудничества во многом зависит от экономической мощи региона. В связи с чем он призвал сосредоточить усилия на наращивании торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества.Для дальнейшей региональной интеграции он предложил:Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с предложением учредить в Центральной Азии международный инновационный образовательный центр для реализации совместных проектов в сферах науки, образования, культуры и искусства.Он отметил, что что в современных условиях требование времени — углубление взаимодействия в области культуры и образования.Этот центр может стать единой площадкой для научных исследований и реализации образовательных программ стран региона, добавил Рахмон.По его словам, поддержка научных и культурных инициатив, активного диалога между академическими кругами и экспертами создаст прочную основу для совместного продвижения общих исторических и культурных ценностей.Еще одно предложение Рахмона касалось создания в Центральной Азии единой цифровой платформы для развития в регионе электронной торговли.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил странам Центральной Азии укреплять сотрудничество в сфере энергетики.По его словам, речь идет не только о трубопроводных проектах, но и о создании в регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии.Седьмая Консультативная встреча глав государств ЦА: какие документы приняли по итогамНапомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, на второй встрече в ноябре 2019 года в Ташкенте был принят регламент их проведения — один раз в год.

