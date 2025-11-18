https://uz.sputniknews.ru/20251118/uzbekistan-rasshirit-strategicheskoe-partnerstvo-s-abr-53561969.html

Узбекистан расширит стратегическое партнерство с АБР

Узбекистан расширит стратегическое партнерство с АБР

Глава республики принял делегацию Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за подписание с АБР программы расширенного партнерства, сообщает пресс-служба главы государства. Руководитель страны встретился с делегацией Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой. Глава АБР поздравил Шавката Мирзиёева с 30-летием стратегического партнерства и переходом к Узбекистану председательства в Совете управляющих банка в 2025-2026 годах. Стороны отметили достигнутый высочайший уровень взаимодействия:Особое внимание собеседники уделили подготовке ежегодного заседания Совета управляющих АБР в мае 2026 года в Самарканде. Он подчеркнул важность активного участия Банка в поддержке крупных национальных и региональных инициатив, а также продвижении транспортных, энергетических и торговых проектов в регионе Центральной Азии.

