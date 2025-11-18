Узбекистан расширит стратегическое партнерство с АБР
16:07 18.11.2025 (обновлено: 16:37 18.11.2025)
Шавкат Мирзиёев принял делегацию АБР во главе с его президентом Масато Кандой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики принял делегацию Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за подписание с АБР программы расширенного партнерства, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава АБР поздравил Шавката Мирзиёева с 30-летием стратегического партнерства и переходом к Узбекистану председательства в Совете управляющих банка в 2025-2026 годах. Стороны отметили достигнутый высочайший уровень взаимодействия:
Узбекистан остается крупнейшим партнером Банка в регионе;
портфель совместных проектов превысил $15 млрд;
дополнительно прорабатываются проекты на более чем $3 млрд в сферах "зеленой" энергетики, транспорта, цифровой трансформации, образования и других направлениях;
активно внедряются механизмы несуверенного финансирования.
Особое внимание собеседники уделили подготовке ежегодного заседания Совета управляющих АБР в мае 2026 года в Самарканде.
"Президент Узбекистана выступил за подписание в рамках предстоящего мероприятия Программы расширенного стратегического партнерства с АБР, уделив особое внимание вопросам развития инфраструктуры, подготовки технических и инженерных кадров, обучения женщин и молодежи новым профессиям, сокращения бедности, а также развития ипотечного рынка и частного сектора", — говорится в сообщении.
Он подчеркнул важность активного участия Банка в поддержке крупных национальных и региональных инициатив, а также продвижении транспортных, энергетических и торговых проектов в регионе Центральной Азии.
"Президент АБР Масато Канда высоко оценил результаты широкомасштабных преобразований в стране и выразил готовность к всестороннему содействию реализации программы необратимых реформ в Новом Узбекистане", — говорится в сообщении.