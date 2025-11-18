Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251118/uzbekistan-rasshirit-strategicheskoe-partnerstvo-s-abr-53561969.html
Узбекистан расширит стратегическое партнерство с АБР
Узбекистан расширит стратегическое партнерство с АБР
Sputnik Узбекистан
Глава республики принял делегацию Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой
2025-11-18T16:07+0500
2025-11-18T16:37+0500
азиатский банк развития
узбекистан
сотрудничество
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53561201_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_baa2c6489490f250c1005d9d5b64d17f.jpg
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за подписание с АБР программы расширенного партнерства, сообщает пресс-служба главы государства. Руководитель страны встретился с делегацией Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой. Глава АБР поздравил Шавката Мирзиёева с 30-летием стратегического партнерства и переходом к Узбекистану председательства в Совете управляющих банка в 2025-2026 годах. Стороны отметили достигнутый высочайший уровень взаимодействия:Особое внимание собеседники уделили подготовке ежегодного заседания Совета управляющих АБР в мае 2026 года в Самарканде. Он подчеркнул важность активного участия Банка в поддержке крупных национальных и региональных инициатив, а также продвижении транспортных, энергетических и торговых проектов в регионе Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20251112/aziatskiy-bank-razvitiya-vydelil-300-mln-na-razvitie-mikrofinansirovaniya-v-uzbekistane-53417069.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53561201_65:0:1202:853_1920x0_80_0_0_8c617a4c83a081ca8a52a01f7638e9fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан абр партнерство
узбекистан абр партнерство

Узбекистан расширит стратегическое партнерство с АБР

16:07 18.11.2025 (обновлено: 16:37 18.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию АБР во главе с его президентом Масато Кандой
Шавкат Мирзиёев принял делегацию АБР во главе с его президентом Масато Кандой - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики принял делегацию Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за подписание с АБР программы расширенного партнерства, сообщает пресс-служба главы государства.
Руководитель страны встретился с делегацией Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой.
Глава АБР поздравил Шавката Мирзиёева с 30-летием стратегического партнерства и переходом к Узбекистану председательства в Совете управляющих банка в 2025-2026 годах. Стороны отметили достигнутый высочайший уровень взаимодействия:
Узбекистан остается крупнейшим партнером Банка в регионе;
портфель совместных проектов превысил $15 млрд;
дополнительно прорабатываются проекты на более чем $3 млрд в сферах "зеленой" энергетики, транспорта, цифровой трансформации, образования и других направлениях;
активно внедряются механизмы несуверенного финансирования.
Особое внимание собеседники уделили подготовке ежегодного заседания Совета управляющих АБР в мае 2026 года в Самарканде.
"Президент Узбекистана выступил за подписание в рамках предстоящего мероприятия Программы расширенного стратегического партнерства с АБР, уделив особое внимание вопросам развития инфраструктуры, подготовки технических и инженерных кадров, обучения женщин и молодежи новым профессиям, сокращения бедности, а также развития ипотечного рынка и частного сектора", — говорится в сообщении.
Он подчеркнул важность активного участия Банка в поддержке крупных национальных и региональных инициатив, а также продвижении транспортных, энергетических и торговых проектов в регионе Центральной Азии.
"Президент АБР Масато Канда высоко оценил результаты широкомасштабных преобразований в стране и выразил готовность к всестороннему содействию реализации программы необратимых реформ в Новом Узбекистане", — говорится в сообщении.
АБР Азиатский банк развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2025
Азиатский банк развития выделил $300 млн на развитие микрофинансирования в Узбекистане
12 ноября, 18:31
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0