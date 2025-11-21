https://uz.sputniknews.ru/20251121/rossiyskie-voennye-osvobodili-neskolko-seleniy-v-zone-spetsoperatsii-53655246.html

Российские военные освободили несколько селений в зоне спецоперации

ВСУ потеряли живую силу, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, склады боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Российская группировка "Запад" освободила Купянск, продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российская группировка освободила населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики.В зоне работы "Запада" за неделю потери ВСУ составили свыше 1 570 военнослужащих, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.В ведомстве также сообщили, что группировка "Запад" освободила Петропавловку в Харьковской области.В течение недели группировка "Восток" завершила освобождение населенного пункта Радостное Днепропетровской области.За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1 790 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 64 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской областиКак отмечает Минобороны, освобождение Радостного создает угрозу оборонительной линии ВСУ вдоль реки Гайчур, является шагом в вытеснении украинских боевиков на запад.По данным ведомства, при освобождении Радостного группировка "Восток" вклинилась в оборону противника на 8 километров и взяла под контроль 30 квадратных километров.Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области. По данным министерства, потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов и материальных средств.

