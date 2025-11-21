https://uz.sputniknews.ru/20251121/rossiyskie-voennye-osvobodili-neskolko-seleniy-v-zone-spetsoperatsii-53655246.html
Российские военные освободили несколько селений в зоне спецоперации
Sputnik Узбекистан
ВСУ потеряли живую силу, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, склады боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.
2025-11-21T15:55+0500
2025-11-21T15:55+0500
2025-11-21T16:15+0500
сво
спецоперация
россия
спецоперация россии по защите донбасса
украина
минобороны рф
всу
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53655718_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_a6c6e17a6dcadd0afeb0bebafdbe8d75.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Российская группировка "Запад" освободила Купянск, продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российская группировка освободила населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики.В зоне работы "Запада" за неделю потери ВСУ составили свыше 1 570 военнослужащих, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.В ведомстве также сообщили, что группировка "Запад" освободила Петропавловку в Харьковской области.В течение недели группировка "Восток" завершила освобождение населенного пункта Радостное Днепропетровской области.За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1 790 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 64 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской областиКак отмечает Минобороны, освобождение Радостного создает угрозу оборонительной линии ВСУ вдоль реки Гайчур, является шагом в вытеснении украинских боевиков на запад.По данным ведомства, при освобождении Радостного группировка "Восток" вклинилась в оборону противника на 8 километров и взяла под контроль 30 квадратных километров.Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области. По данным министерства, потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов и материальных средств.
https://uz.sputniknews.ru/20251121/gerasimov-dolojil-putinu-chto-rossiyskie-voyska-ustanovili-polnyy-kontrol-nad-kupyanskom-53643929.html
россия
украина
сво россия украина всу минобороны запад восток спецоперация
Российские военные освободили несколько селений в зоне спецоперации
15:55 21.11.2025 (обновлено: 16:15 21.11.2025)
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Российская группировка "Запад" освободила Купянск, продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол, сообщили
в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол", — говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, российская группировка освободила населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики.
В зоне работы "Запада" за неделю потери ВСУ составили свыше 1 570 военнослужащих, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
В ведомстве также сообщили, что группировка "Запад" освободила Петропавловку в Харьковской области.
В течение недели группировка "Восток" завершила освобождение населенного пункта Радостное Днепропетровской области.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области", — говорится в сообщении Минобороны.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1 790 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 64 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии.
"Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", — говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
Как отмечает Минобороны, освобождение Радостного создает угрозу оборонительной линии ВСУ вдоль реки Гайчур, является шагом в вытеснении украинских боевиков на запад.
"Под давлением штурмовых групп противник оставил опорные пункты и отошел за реку Гайчур. Освобождение Радостного создает угрозу оборонительной линии противника вдоль Гайчура с северного направления и является важным шагом в вытеснении ВСУ на запад", — отмечает МО РФ.
По данным ведомства, при освобождении Радостного группировка "Восток" вклинилась в оборону противника на 8 километров и взяла под контроль 30 квадратных километров.
Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны", — говорится в сводке.
По данным
министерства, потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов и материальных средств.