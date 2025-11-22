https://uz.sputniknews.ru/20251122/plan-trampa-ukrainskie-illyuzii-o-chem-govoril-putin-na-zasedanii-sovbeza-53670783.html
План Трампа и украинские иллюзии – о чем говорил Путин на заседании Совбеза
План Трампа и украинские иллюзии – о чем говорил Путин на заседании Совбеза
Sputnik Узбекистан
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине.
2025-11-22T10:35+0500
2025-11-22T10:35+0500
2025-11-22T11:03+0500
россия
владимир путин
украина
кремль
сша
дональд трамп
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/16/53670051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98561b8356a79886cf95d3e75844f3d6.jpg
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает Кремль.Российский лидер отметил, что мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине.Президент России отметил низкий уровень компетенции киевских властей и их европейских союзников. Он добавил, что у Москвы есть текст плана Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но предметно с РФ этот текст не обсуждался. Путин предполагает, что причина та же самая — администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны.Ни на Украине, ни в Европе не осознают, что происходит на поле боя и к чему это в конце концов может привести, отметил Путин.Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.Глава РФ отметил, что Россия во время встречи на Аляске подтвердила, что, несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.Другие заявления Владимира ПутинаНапомним, в Анкоридже 15 августа прошел саммит лидеров России и США. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер."Шанс на мир": как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"Из вчера в завтра" – Путин надеется, что РФ и США удастся шагнуть в новое будущееПлан США по урегулированиюРанее портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
https://uz.sputniknews.ru/20251121/gerasimov-dolojil-putinu-chto-rossiyskie-voyska-ustanovili-polnyy-kontrol-nad-kupyanskom-53643929.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/16/53670051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f6f68f90f53b773181192caf2bf5f35.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин россия украина европа сво совбез трамп мирный план
путин россия украина европа сво совбез трамп мирный план
План Трампа и украинские иллюзии – о чем говорил Путин на заседании Совбеза
10:35 22.11.2025 (обновлено: 11:03 22.11.2025)
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает
Кремль.
Российский лидер отметил, что мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине.
"Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", — сказал глава государства.
Президент России отметил низкий уровень компетенции киевских властей и их европейских союзников. Он добавил, что у Москвы есть текст плана Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но предметно с РФ этот текст не обсуждался. Путин предполагает, что причина та же самая — администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны.
"Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя", — сказал Путин.
Ни на Украине, ни в Европе не осознают, что происходит на поле боя и к чему это в конце концов может привести, отметил Путин.
"Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта".
Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
"Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем".
Глава РФ отметил, что Россия во время встречи на Аляске подтвердила, что, несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.
"Основной смысл встречи на Аляске, основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость", — сказал глава государства.
Другие заявления Владимира Путина
После переговоров в Анкоридже со стороны США возникла пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана.
Новая редакция американского плана из 28 пунктов появилась из-за приостановки переговорного процесса.
Все друзья и партнеры России поддержали возможные договоренности Москвы и Вашингтона по Украине.
Напомним, в Анкоридже 15 августа прошел саммит лидеров России и США. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
План США по урегулированию
Ранее портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.