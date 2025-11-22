https://uz.sputniknews.ru/20251122/plan-trampa-ukrainskie-illyuzii-o-chem-govoril-putin-na-zasedanii-sovbeza-53670783.html

План Трампа и украинские иллюзии – о чем говорил Путин на заседании Совбеза

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает Кремль.Российский лидер отметил, что мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине.Президент России отметил низкий уровень компетенции киевских властей и их европейских союзников. Он добавил, что у Москвы есть текст плана Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но предметно с РФ этот текст не обсуждался. Путин предполагает, что причина та же самая — администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны.Ни на Украине, ни в Европе не осознают, что происходит на поле боя и к чему это в конце концов может привести, отметил Путин.Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.Глава РФ отметил, что Россия во время встречи на Аляске подтвердила, что, несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.Другие заявления Владимира ПутинаНапомним, в Анкоридже 15 августа прошел саммит лидеров России и США. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер."Шанс на мир": как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"Из вчера в завтра" – Путин надеется, что РФ и США удастся шагнуть в новое будущееПлан США по урегулированиюРанее портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.

