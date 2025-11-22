Рияд-2025: узбекистанцы завершили последний день соревнований с 3 наградами

https://uz.sputniknews.ru/20251122/riyad-2025-zavershili-posledniy-den-s-3-nagradami-53665376.html

В Эр-Рияде завершились VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступила в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Заключительный день VI Игр исламской солидарности, проходивших в Саудовской Аравии, подошел к концу. Делегация Узбекистана завоевала 3 награды. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Серебряной награды удостоилась Кудратой Тошпулатова по пара пауэрлифтингу в тяжелой весовой категории. А бронзовые медали завоевали Сарварбек Рахмонбердиев в дисциплине джиу-джитсу до 62 кг и Бекзод Жамилов по пара пауэрлифтингу в тяжелой весовой категории.В заключительный день состоялась торжественная церемония закрытия Игр.Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 13 наградVI Игры Исламской солидарности проходили с 7 по 21 ноября в Эр-Рияде. В 24 видах спорта соревновались 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

