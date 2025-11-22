https://uz.sputniknews.ru/20251122/riyad-2025-zavershili-posledniy-den-s-3-nagradami-53665376.html
Рияд-2025: узбекистанцы завершили последний день соревнований с 3 наградами
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
Заключительный день VI Игр исламской солидарности, проходивших в Саудовской Аравии, подошел к концу. Делегация Узбекистана завоевала 3 награды. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
"Сегодня атлеты Узбекистана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали", — говорится в сообщении.
Серебряной награды удостоилась Кудратой Тошпулатова по пара пауэрлифтингу в тяжелой весовой категории.
А бронзовые медали завоевали Сарварбек Рахмонбердиев в дисциплине джиу-джитсу до 62 кг и Бекзод Жамилов по пара пауэрлифтингу в тяжелой весовой категории.
В заключительный день состоялась торжественная церемония закрытия Игр.
VI Игры Исламской солидарности проходили с 7 по 21 ноября в Эр-Рияде. В 24 видах спорта соревновались 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.