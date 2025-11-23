https://uz.sputniknews.ru/20251123/uzbekistan-kazaxstan-pomogut-kyrgyzstanu-energosnabjeniye-53686845.html

Узбекистан и Казахстан помогут решить проблему энергоснабжения Кыргызстана

Узбекистан и Казахстан помогут решить проблему энергоснабжения Кыргызстана

2025-11-23

Страны намерены координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан и Казахстан поддержат Кыргызстан поставками электроэнергии в осенне-зимний период. Бишкек, в свою очередь, направит накопленную воду летом соседним странам для проведения сельскохозяйственных работ, сообщает Минэнерго РК.Соответствующих договоренностей стороны достигли в Алматы на заседании глав руководителей водно-энергетических ведомств трех республик.Речь шла о параметрах дальнейшего водно-энергетического сотрудничества. С учетом сложной ситуации на Токтогульском водохранилище, участники встречи приняли решение поддерживать друг друга взаимными поставками электроэнергии и координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду.Как отмечалось, совместную работу ведут в духе добрососедства, она направлена на укрепление энергетической безопасности и стабильности во всей Центральной Азии.По итогам заседания подписали трехсторонний протокол. Документ юридически закрепляет объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года.

