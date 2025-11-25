https://uz.sputniknews.ru/20251125/eaeu-konkurentnoye-pravo-soblyudeniye-53722949.html
В ЕЭК рассказали о дополнительных стимулах для соблюдения в ЕАЭС конкурентного права
По результатам практики правоприменения и взаимодействия с Судом ЕАЭС в союзном праве урегулированы вопросы сроков давности для антимонопольных нарушений на трансграничных рынках Союза
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на VIII Международной конференции Суда Евразийского экономического союза, прошедшей в Минске, рассказал об обеспечении верховенства права на пространстве ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он отметил, что по результатам практики правоприменения и взаимодействия с Судом ЕАЭС в союзном праве урегулировали вопросы сроков давности для антимонопольных нарушений на трансграничных рынках, а также ответственности недобросовестных субъектов за неисполнение "поведенческих условий", предписанных решениями Коллегии Комиссии по делам о нарушениях.Кроме того,Также он рассказал о проводимой блоком по конкуренции совместно с государствами-членами работе в рамках инициативы казахстанской стороны по Стратегии-2025. Речь идет о возможности пострадавшего лица обратиться в суд государства Союза с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на VIII Международной конференции Суда Евразийского экономического союза, прошедшей в Минске, рассказал об обеспечении верховенства права на пространстве ЕАЭС. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Он отметил, что по результатам практики правоприменения и взаимодействия с Судом ЕАЭС в союзном праве урегулировали вопросы сроков давности для антимонопольных нарушений на трансграничных рынках, а также ответственности недобросовестных субъектов за неисполнение "поведенческих условий", предписанных решениями Коллегии Комиссии по делам о нарушениях.
на внутригосударственное согласование вынесли пакет поправок к Договору о Союзе, предусматривающих право физических лиц на обращение в Суд ЕАЭС об оспаривании решений Коллегии Комиссии в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках;
планируют к вынесению на Совет ЕЭК в декабре этого года поправки в Порядок рассмотрения дел, обеспечивающие информированность субъекта об инкриминируемом ему правонарушении.
"Указанные поправки помогут гражданам и юридическим лицам стран Союза лучше защищать свои интересы", — пояснил Ермолович.
Также он рассказал о проводимой блоком по конкуренции совместно с государствами-членами работе в рамках инициативы казахстанской стороны по Стратегии-2025. Речь идет о возможности пострадавшего лица обратиться в суд государства Союза с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.
"Развитие возможностей субъектов по возмещению ущерба будет служить дополнительным стимулом для соблюдения конкурентного права на союзном трансграничном пространстве", — заключил министр ЕЭК.