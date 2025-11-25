https://uz.sputniknews.ru/20251125/eaeu-konkurentnoye-pravo-soblyudeniye-53722949.html

В ЕЭК рассказали о дополнительных стимулах для соблюдения в ЕАЭС конкурентного права

В ЕЭК рассказали о дополнительных стимулах для соблюдения в ЕАЭС конкурентного права

Sputnik Узбекистан

По результатам практики правоприменения и взаимодействия с Судом ЕАЭС в союзном праве урегулированы вопросы сроков давности для антимонопольных нарушений на трансграничных рынках Союза

2025-11-25T14:55+0500

2025-11-25T14:55+0500

2025-11-25T14:55+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/19/53722746_0:80:1400:869_1920x0_80_0_0_3b62f655216a6e222a58828935d03460.jpg

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на VIII Международной конференции Суда Евразийского экономического союза, прошедшей в Минске, рассказал об обеспечении верховенства права на пространстве ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он отметил, что по результатам практики правоприменения и взаимодействия с Судом ЕАЭС в союзном праве урегулировали вопросы сроков давности для антимонопольных нарушений на трансграничных рынках, а также ответственности недобросовестных субъектов за неисполнение "поведенческих условий", предписанных решениями Коллегии Комиссии по делам о нарушениях.Кроме того,Также он рассказал о проводимой блоком по конкуренции совместно с государствами-членами работе в рамках инициативы казахстанской стороны по Стратегии-2025. Речь идет о возможности пострадавшего лица обратиться в суд государства Союза с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

https://uz.sputniknews.ru/20251123/eaeu-vyzovy-globalnoy-transformatsii-energosektora-53685959.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс конкурентное право