https://uz.sputniknews.ru/20251125/mirziyoyev-rabochaya-poyezdka-samarkand-53728102.html

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самарканд посетил святые места

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самарканд посетил святые места

Sputnik Узбекистан

Глава республики находится в Самаркандской области для ознакомления с ходом социально-экономических реформ и определения предстоящих задач

2025-11-25T15:38+0500

2025-11-25T15:38+0500

2025-11-25T16:30+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

самарканд

мавзолей

имам аль-бухари

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/19/53726732_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_018c265427167e8fc5e5b61e478b6dd0.jpg

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по традиции начал свой визит в Самарканд с посещения мавзолея Имама Бухари, сообщает пресс-служба главы государства. Были прочитаны аяты Корана и произнесены молитвы. По инициативе президента этот комплекс возвели заново. На территории площадью 45 гектаров построили мавзолей, мечеть на 10 тыс. человек, административное здание, музей, входные и выходные айваны. Особую величественность ансамблю придают расположенные по четырем углам здания 75-метровые минареты. Инновационный музей, созданный в комплексе, рассказывает о жизни и научном наследии Имама Бухари, признанного в исламском мире султаном хадисов, а также его вкладе в развитие исламской науки и культуры. Если раньше комплекс мог принимать 12 тыс. посетителей в день, то сейчас появилась возможность обслуживать ежедневно 65 тыс. гостей, предоставляя им услуги, соответствующие международным стандартам. Кроме того, на его территории находятся Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари и Научная школа хадиса. На строительство гостиниц и объектов торговли и сервиса на территории этого центра паломничества направили 570 млрд сумов. Здесь построили 1 четырехзвездочный, 2 трехзвездочных и 22 семейных гостевых дома. Инфраструктуру полностью оснастили коммуникационными сетями, территорию благоустроили. К 2026 году планируют озеленить территорию и организовать автостоянки. Глава республики дал поручения ответственным лицам по качественному и своевременному выполнению здесь финальных работ по благоустройству.Президент Узбекистана посетил еще одну святыню — в поселке городского типа Дахбед Акдарьинского района. Здесь реконструируют комплекс Махдуми Азама. Проект благоустройства главе нашего государства презентовали в ходе его мартовской поездки в Самаркандскую область. Этот выдающийся суфийский ученый был одним из ведущих наставников тариката Накшбандия. Обучившись в молодые годы в медресе в Фергане, в Самарканде он достиг уровня духовного наставника под руководством Мауланы Мухаммада Кози — ученика Ходжи Ахрара Вали. Впоследствии он написал более 30 трудов, посвященных науке тариката, и воспитал множество учеников. За заслуги перед наукой ему присвоили титул Махдуми Азам. После долгих лет служения просвещению и духовности, он нашел вечное пристанище в Самаркандской области. Правивший Самаркандом Ялангтуш Бахадир возвел над могилой Махдуми Азама надгробную усыпальницу, а также построил здесь большую мечеть и медресе для студентов. После кончины он был похоронен здесь согласно своей последней воле. Всего в святыне хранятся более 50 надгробий, большинство из которых идентифицированы и принадлежат конкретным личностям. Здесь, наряду с многочисленными учеными, покоятся два правителя Афганистана: Шах Хидоят ибн Шах Касим (1668 год) и Шах Саодат ибн Шах Хидоят. Общая площадь мавзолея Махдуми Азама составляет почти 5 гектаров. Это место посещают многочисленные паломники. С тем, чтобы улучшить условия для гостей, рядом с мавзолеем устанавливают въездные ворота, строят трехэтажную автопарковку, столовую и административные здания, комнату для омовений, мечеть на тысячу человек, а также дополнительные айваны. В честь великого ученого прочитали молитву, прозвучали аяты Корана. Президент посадил дерево на территории комплекса. Глава республики дал поручения по дальнейшему благоустройству святыни, посадке многовековых деревьев в парке и созданию удобств для посетителей. В ходе поездки в Самарканд Шавкат Мирзиёев также посетил комплекс Хазрати Хизр и возложил цветы к могиле Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.Были прочитаны суры из Корана и дуа.Руководитель страны находится в Самаркандской области для ознакомления с ходом социально-экономических реформ и определения предстоящих задач с участием актива региона.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев самарканд мавзолей имам бухари