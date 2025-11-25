Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251125/mirziyoyev-rabochaya-poyezdka-samarkand-53728102.html
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самарканд посетил святые места
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самарканд посетил святые места
Sputnik Узбекистан
Глава республики находится в Самаркандской области для ознакомления с ходом социально-экономических реформ и определения предстоящих задач
2025-11-25T15:38+0500
2025-11-25T16:30+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
самарканд
мавзолей
имам аль-бухари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/19/53726732_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_018c265427167e8fc5e5b61e478b6dd0.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по традиции начал свой визит в Самарканд с посещения мавзолея Имама Бухари, сообщает пресс-служба главы государства. Были прочитаны аяты Корана и произнесены молитвы. По инициативе президента этот комплекс возвели заново. На территории площадью 45 гектаров построили мавзолей, мечеть на 10 тыс. человек, административное здание, музей, входные и выходные айваны. Особую величественность ансамблю придают расположенные по четырем углам здания 75-метровые минареты. Инновационный музей, созданный в комплексе, рассказывает о жизни и научном наследии Имама Бухари, признанного в исламском мире султаном хадисов, а также его вкладе в развитие исламской науки и культуры. Если раньше комплекс мог принимать 12 тыс. посетителей в день, то сейчас появилась возможность обслуживать ежедневно 65 тыс. гостей, предоставляя им услуги, соответствующие международным стандартам. Кроме того, на его территории находятся Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари и Научная школа хадиса. На строительство гостиниц и объектов торговли и сервиса на территории этого центра паломничества направили 570 млрд сумов. Здесь построили 1 четырехзвездочный, 2 трехзвездочных и 22 семейных гостевых дома. Инфраструктуру полностью оснастили коммуникационными сетями, территорию благоустроили. К 2026 году планируют озеленить территорию и организовать автостоянки. Глава республики дал поручения ответственным лицам по качественному и своевременному выполнению здесь финальных работ по благоустройству.Президент Узбекистана посетил еще одну святыню — в поселке городского типа Дахбед Акдарьинского района. Здесь реконструируют комплекс Махдуми Азама. Проект благоустройства главе нашего государства презентовали в ходе его мартовской поездки в Самаркандскую область. Этот выдающийся суфийский ученый был одним из ведущих наставников тариката Накшбандия. Обучившись в молодые годы в медресе в Фергане, в Самарканде он достиг уровня духовного наставника под руководством Мауланы Мухаммада Кози — ученика Ходжи Ахрара Вали. Впоследствии он написал более 30 трудов, посвященных науке тариката, и воспитал множество учеников. За заслуги перед наукой ему присвоили титул Махдуми Азам. После долгих лет служения просвещению и духовности, он нашел вечное пристанище в Самаркандской области. Правивший Самаркандом Ялангтуш Бахадир возвел над могилой Махдуми Азама надгробную усыпальницу, а также построил здесь большую мечеть и медресе для студентов. После кончины он был похоронен здесь согласно своей последней воле. Всего в святыне хранятся более 50 надгробий, большинство из которых идентифицированы и принадлежат конкретным личностям. Здесь, наряду с многочисленными учеными, покоятся два правителя Афганистана: Шах Хидоят ибн Шах Касим (1668 год) и Шах Саодат ибн Шах Хидоят. Общая площадь мавзолея Махдуми Азама составляет почти 5 гектаров. Это место посещают многочисленные паломники. С тем, чтобы улучшить условия для гостей, рядом с мавзолеем устанавливают въездные ворота, строят трехэтажную автопарковку, столовую и административные здания, комнату для омовений, мечеть на тысячу человек, а также дополнительные айваны. В честь великого ученого прочитали молитву, прозвучали аяты Корана. Президент посадил дерево на территории комплекса. Глава республики дал поручения по дальнейшему благоустройству святыни, посадке многовековых деревьев в парке и созданию удобств для посетителей. В ходе поездки в Самарканд Шавкат Мирзиёев также посетил комплекс Хазрати Хизр и возложил цветы к могиле Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.Были прочитаны суры из Корана и дуа.Руководитель страны находится в Самаркандской области для ознакомления с ходом социально-экономических реформ и определения предстоящих задач с участием актива региона.
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/19/53726732_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_64bfcdcf4f6c71e50ddfc799c26dc3d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев самарканд мавзолей имам бухари
шавкат мирзиёев самарканд мавзолей имам бухари

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самарканд посетил святые места

15:38 25.11.2025 (обновлено: 16:30 25.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область
Шавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики находится в Самаркандской области для ознакомления с ходом социально-экономических реформ и определения предстоящих задач.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по традиции начал свой визит в Самарканд с посещения мавзолея Имама Бухари, сообщает пресс-служба главы государства.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана начал поездку в Самарканд с посещения мавзолея Имама Бухари
Президент Узбекистана начал поездку в Самарканд с посещения мавзолея Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Президент Узбекистана начал поездку в Самарканд с посещения мавзолея Имама Бухари
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Были прочитаны аяты Корана и произнесены молитвы.
По инициативе президента этот комплекс возвели заново.
На территории площадью 45 гектаров построили мавзолей, мечеть на 10 тыс. человек, административное здание, музей, входные и выходные айваны. Особую величественность ансамблю придают расположенные по четырем углам здания 75-метровые минареты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область
Шавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Шавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Инновационный музей, созданный в комплексе, рассказывает о жизни и научном наследии Имама Бухари, признанного в исламском мире султаном хадисов, а также его вкладе в развитие исламской науки и культуры.
Если раньше комплекс мог принимать 12 тыс. посетителей в день, то сейчас появилась возможность обслуживать ежедневно 65 тыс. гостей, предоставляя им услуги, соответствующие международным стандартам.
Кроме того, на его территории находятся Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари и Научная школа хадиса.
На строительство гостиниц и объектов торговли и сервиса на территории этого центра паломничества направили 570 млрд сумов. Здесь построили 1 четырехзвездочный, 2 трехзвездочных и 22 семейных гостевых дома. Инфраструктуру полностью оснастили коммуникационными сетями, территорию благоустроили. К 2026 году планируют озеленить территорию и организовать автостоянки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область
Шавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Шавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики дал поручения ответственным лицам по качественному и своевременному выполнению здесь финальных работ по благоустройству.
Президент Узбекистана посетил еще одну святыню — в поселке городского типа Дахбед Акдарьинского района.
Здесь реконструируют комплекс Махдуми Азама. Проект благоустройства главе нашего государства презентовали в ходе его мартовской поездки в Самаркандскую область.
Этот выдающийся суфийский ученый был одним из ведущих наставников тариката Накшбандия. Обучившись в молодые годы в медресе в Фергане, в Самарканде он достиг уровня духовного наставника под руководством Мауланы Мухаммада Кози — ученика Ходжи Ахрара Вали. Впоследствии он написал более 30 трудов, посвященных науке тариката, и воспитал множество учеников.
За заслуги перед наукой ему присвоили титул Махдуми Азам. После долгих лет служения просвещению и духовности, он нашел вечное пристанище в Самаркандской области.
Правивший Самаркандом Ялангтуш Бахадир возвел над могилой Махдуми Азама надгробную усыпальницу, а также построил здесь большую мечеть и медресе для студентов. После кончины он был похоронен здесь согласно своей последней воле. Всего в святыне хранятся более 50 надгробий, большинство из которых идентифицированы и принадлежат конкретным личностям. Здесь, наряду с многочисленными учеными, покоятся два правителя Афганистана: Шах Хидоят ибн Шах Касим (1668 год) и Шах Саодат ибн Шах Хидоят.
Общая площадь мавзолея Махдуми Азама составляет почти 5 гектаров. Это место посещают многочисленные паломники. С тем, чтобы улучшить условия для гостей, рядом с мавзолеем устанавливают въездные ворота, строят трехэтажную автопарковку, столовую и административные здания, комнату для омовений, мечеть на тысячу человек, а также дополнительные айваны.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкМавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс
Мавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Мавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
"После завершения работ по реконструкции, будет создана возможность одновременно принимать 35 тысяч паломников. Ранее условия позволяли принимать всего 5 тысяч посетителей. Кроме того, с целью создания дополнительных удобств для паломников на территории проводятся работы по благоустройству, а также будет организовано более 40 объектов торговли и услуг", — говорится в сообщении.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкМавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс
Мавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Мавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
В честь великого ученого прочитали молитву, прозвучали аяты Корана.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкМавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс
Мавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Мавзолей Махдума Азама после реконструкции сможет одновременно принимать 35 тыс
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Президент посадил дерево на территории комплекса.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область
Шавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Шавкат Мирзиёев 25 ноября посетил Самаркандскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики дал поручения по дальнейшему благоустройству святыни, посадке многовековых деревьев в парке и созданию удобств для посетителей.
В ходе поездки в Самарканд Шавкат Мирзиёев также посетил комплекс Хазрати Хизр и возложил цветы к могиле Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПочтена память Первого Президента
Почтена память Первого Президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Почтена память Первого Президента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Были прочитаны суры из Корана и дуа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПочтена память Первого Президента
Почтена память Первого Президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
Почтена память Первого Президента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Руководитель страны находится в Самаркандской области для ознакомления с ходом социально-экономических реформ и определения предстоящих задач с участием актива региона.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0