Работу судей в Узбекистане будут оценивать с помощью ИИ — указ

Глава республики утвердил меры по повышению эффективности и открытости деятельности органов судейского сообщества, а также дальнейшему усилению гарантий судебной независимости

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Узбекистане при оценке эффективности деятельности судей начнут использовать искусственный интеллект. Это определено в соответствующем указе главы государства. Также им предусмотрены: Документ, принятый в рамках задач, обозначенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", направлен на: Речь идет о внедрении принципов судейского самоуправления, четком определении ответственности органов судейского сообщества и доведении доли женщин-судей минимум до 30%. В законодательство внедрят принцип несменяемости судьи. Он предусматривает отмену порядка повторного назначения на десятилетний срок и установление пятилетнего первоначального периода работы судьи, с последующим бессрочным периодом. Кандидатов на должности председателя и зампредседателя межрайонных, районных и городских судов будут выбирать путем открытого конкурса на основе конкретных критериев. Кандидатов на должность судей Совета, работающих на постоянной основе, будут рекомендовать квалификационные коллегии. При этом на эти должности смогут выдвигаться судьи с не менее чем семилетним стажем. Кандидатов в состав членов Совета, работающих на общественных началах, будут рекомендовать научные и высшие образовательными организациями в сфере права, а также институты гражданского общества. В целях повышения независимости органов судейского сообщества указ отменяет порядок проведения совместного заседания Совета и Высшей квалификационной коллегии судей. Документ усиливает гарантии независимости судей. В частности, в Узбекистане пересмотрят нормы ответственности за вынесение несправедливых приговоров, а также установят меры уголовной ответственности за вмешательство в деятельность членов Совета по обеспечению независимости судебной власти. В республике будут отмечать День судей и работников судов. Участие женщин в судебной системе расширят. Для них будут ежегодно устанавливать квоты на обучение в Академии правосудия. Кроме того, инициативная группа судей подготовила предложение о создании Ассоциации женщин-судей Узбекистана.

