Мирзиёев: Система Президентской Олимпиады послужит отбору лучших спортсменов

Глава республики принял участие в торжественной церемонии открытия Президентской Олимпиады. Эти соревнования проходят в Узбекистане впервые и включают 10 олимпийских видов спорта. Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены страны от 15 до 17 лет

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Система Президентской Олимпиады послужит отбору самых лучших спортсменов, заявил глава Узбекистана на торжественной церемонии открытия данного мероприятия. Она прошла на стадионе Олимпийского городка.Руководитель страны отметил, что Олимпийский городок и возводимая на местах современная спортивная инфраструктура являются прочной основой для организации престижных международных турниров на самом высоком уровне.Он выразил уверенность, что в будущем из числа этих спортсменов обязательно выйдут новые чемпионы мира и Олимпийских игр, такие как Баходир Жалолов, Улугбек Рашидов, Диёра Келдиёрова, Акбар Жураев.Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что в республике:Кроме того,В соревнованиях районных и областных этапов приняли участие более 100 тыс. юношей и девушек из спортивных секций общеобразовательных школ, частных спортивных клубов и 310 спортивных школ. Свыше 3 тыс. из них вышли в финальный этап, который проходит в Ташкенте, и соревнуются по 10 видам спорта.Победители получат призы, денежные вознаграждения, но, главное, их направят в национальные сборные. Для дальнейшей подготовки зачислят в Олимпийский и Паралимпийский центры и предоставят стипендии.Со следующего года количество видов спорта Президентской Олимпиады увеличат до 20, в ее рамках начнут также проводить соревнования по водным видам, велоспорту, триатлону, фехтованию и командным играм.Руководитель страны напомнил, что Узбекистан примет ряд крупных турниров: Всемирную шахматную олимпиаду в 2026 году, чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году и Азиатские юношеские игры в 2029-м.Он пожелал участникам впервые проводимой в стране Президентской Олимпиады высоко поднять на международной арене флаг нашей Родины, воспевая ее славу своими победами.Также Шавкат Мирзиёев обратился к тренерам и наставникам.

