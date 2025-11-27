Мирзиёев: Система Президентской Олимпиады послужит отбору лучших спортсменов
10:05 27.11.2025 (обновлено: 10:31 27.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева на церемонии открытия игр Президентской Олимпиады
Глава республики принял участие в торжественной церемонии открытия Президентской Олимпиады. Эти соревнования проходят в Узбекистане впервые и включают 10 олимпийских видов спорта. Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены страны от 15 до 17 лет.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Система Президентской Олимпиады послужит отбору самых лучших спортсменов, заявил глава Узбекистана на торжественной церемонии открытия данного мероприятия. Она прошла на стадионе Олимпийского городка.
Руководитель страны отметил, что Олимпийский городок и возводимая на местах современная спортивная инфраструктура являются прочной основой для организации престижных международных турниров на самом высоком уровне.
"Такие крупные соревнования станут для нашего народа, особенно молодежи, настоящим праздником, школой высокого спортивного мастерства, еще больше повысят международный авторитет Узбекистана как страны дружбы и сотрудничества. Система Президентской Олимпиады, несомненно, послужит отбору самых лучших спортсменов для участия в таких соревнованиях, в частности, увеличению количества лицензий, получаемых каждым регионом на предстоящие в 2028 году Олимпийские игры в Лос-Анджелесе", — сказал президент.
Он выразил уверенность, что в будущем из числа этих спортсменов обязательно выйдут новые чемпионы мира и Олимпийских игр, такие как Баходир Жалолов, Улугбек Рашидов, Диёра Келдиёрова, Акбар Жураев.
Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что в республике:
за последние 8 лет средства, ежегодно направляемые из бюджета в сферу спорта, увеличились с 250 млрд сумов до 3 трлн сумов;
средняя заработная плата тренеров выросла в 7 раз;
построили более 250 новых крупных спортивных объектов;
реконструировали около 100 объектов;
в махаллях, особенно в отдаленных селах, построили около 2 тыс. спортивных площадок, и ежегодно их число увеличивается на 500;
14 олимпийских и паралимпийских центров полностью обеспечили современной инфраструктурой.
Кроме того,
в этом году пятиэтапными массовыми спортивными соревнованиями охватили 15 млн жителей страны;
за последние три года число параспортсменов выросло почти в 7 раз, в массовый спорт вовлекли свыше 70 тыс. лиц с инвалидностью;
за счет цифровизации сферы, создания прозрачной системы юноши и девушки из всех 10 тыс. школ и 9 тыс. махаллей получили возможность проявить свой потенциал.
"Мы приступаем к формированию совершенно новой системы спортивной селекции одаренной молодежи и ее направления в большой спорт — это игры Президентской Олимпиады", — подчеркнул президент.
В соревнованиях районных и областных этапов приняли участие более 100 тыс. юношей и девушек из спортивных секций общеобразовательных школ, частных спортивных клубов и 310 спортивных школ. Свыше 3 тыс. из них вышли в финальный этап, который проходит в Ташкенте, и соревнуются по 10 видам спорта.
Победители получат призы, денежные вознаграждения, но, главное, их направят в национальные сборные. Для дальнейшей подготовки зачислят в Олимпийский и Паралимпийский центры и предоставят стипендии.
Со следующего года количество видов спорта Президентской Олимпиады увеличат до 20, в ее рамках начнут также проводить соревнования по водным видам, велоспорту, триатлону, фехтованию и командным играм.
Руководитель страны напомнил, что Узбекистан примет ряд крупных турниров: Всемирную шахматную олимпиаду в 2026 году, чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году и Азиатские юношеские игры в 2029-м.
Он пожелал участникам впервые проводимой в стране Президентской Олимпиады высоко поднять на международной арене флаг нашей Родины, воспевая ее славу своими победами.
Также Шавкат Мирзиёев обратился к тренерам и наставникам.
"В нынешнее сложное время, когда различные деструктивные идеологии и течения пытаются усилить свое влияние, воспитание молодежи всесторонне здоровыми личностями имеет решающее значение. И в этом я опираюсь на таких, как вы, уважаемые спортсмены, ветераны, наставники и тренеры, не представляющие себе спорт без воспитания, а воспитание — без спорта", — подчеркнул президент.