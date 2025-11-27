https://uz.sputniknews.ru/20251127/vse-predposylki-dlya-togo-chtoby-rasti-minekonomrazvitiya-rossii--o-turpotoke-v-uzbekistan-53775902.html

Все предпосылки для того, чтобы расти: Минэкономразвития России — о турпотоке в Узбекистан

Все предпосылки для того, чтобы расти: Минэкономразвития России — о турпотоке в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В этом году к настоящему времени Узбекистан посетили 850 тыс. россиян. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран

2025-11-27T16:10+0500

2025-11-27T16:10+0500

2025-11-27T16:25+0500

туризм

россия

узбекистан

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/19/48563505_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bde06a7b34fcd2a6ece20920a6aaf181.jpg

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Количество туристов из России в Узбекистане по итогам этого года может достичь 1 млн, в дальнейшем и эта цифра может вырасти, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Об этом сообщает РИА Новости.Со ссылкой на данные узбекской стороны Вахруков также сообщил, что в этом году к настоящему времени республику посетили уже 850 тыс. россиян.Замминистра экономразвития РФ также напомнил, что в сейчас с Узбекистаном налажено 353 прямых авиарейса еженедельно: не только с Москвой и Санкт-Петербургом, но и со многими городами России."Это все предпосылки для того, чтобы расти", — подчеркнул Вахруков.В Узбекистане время внутренних перелетов между тургородами сократят минимум втроеРоссийские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран.

https://uz.sputniknews.ru/20251125/turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-priezjali-v-uzbekistan-53734041.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия туристы узбекистан