Все предпосылки для того, чтобы расти: Минэкономразвития России — о турпотоке в Узбекистан
Все предпосылки для того, чтобы расти: Минэкономразвития России — о турпотоке в Узбекистан
В этом году к настоящему времени Узбекистан посетили 850 тыс. россиян. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Количество туристов из России в Узбекистане по итогам этого года может достичь 1 млн, в дальнейшем и эта цифра может вырасти, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Об этом сообщает РИА Новости.Со ссылкой на данные узбекской стороны Вахруков также сообщил, что в этом году к настоящему времени республику посетили уже 850 тыс. россиян.Замминистра экономразвития РФ также напомнил, что в сейчас с Узбекистаном налажено 353 прямых авиарейса еженедельно: не только с Москвой и Санкт-Петербургом, но и со многими городами России."Это все предпосылки для того, чтобы расти", — подчеркнул Вахруков.Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран.
Новости
Все предпосылки для того, чтобы расти: Минэкономразвития России — о турпотоке в Узбекистан
16:10 27.11.2025 (обновлено: 16:25 27.11.2025)
В этом году к настоящему времени РУз посетили 850 тыс. россиян. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Количество туристов из России в Узбекистане по итогам этого года может достичь 1 млн, в дальнейшем и эта цифра может вырасти, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Да, конечно: есть перспектива и миллиона (человек — прим. ред.) в этом году, и дальнейшего роста", — сказал Вахруков на полях 30-й Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", отвечая на вопрос о росте числа российских туристов в Узбекистане по итогам 2025 года.
Со ссылкой на данные узбекской стороны Вахруков также сообщил, что в этом году к настоящему времени республику посетили уже 850 тыс. россиян.
"За два месяца, наверное, мы догоним — с учетом того, что и праздники новогодние впереди", — добавил он.
Замминистра экономразвития РФ также напомнил, что в сейчас с Узбекистаном налажено 353 прямых авиарейса еженедельно: не только с Москвой и Санкт-Петербургом, но и со многими городами России.
"Это все предпосылки для того, чтобы расти", — подчеркнул Вахруков.
Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран.