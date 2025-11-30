Фармкомпании китайской провинции Цзянсу планируют инвестировать в Узбекистан

https://uz.sputniknews.ru/20251130/farmkompanii-kitayskoy-provintsii-tszyansu-planiruyut-investirovat-v-uzbekistan-53834102.html
Представители китайского бизнеса намерены приехать в республику, ознакомиться с отраслевой инфраструктурой и обсудить конкретные инвестиционные проекты
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Фармацевтические компании китайской провинции Цзянсу рассматривают возможности инвестирования в Узбекистан, сообщает ИА "Дунё".Об этом китайская сторона сообщила после презентации инвестиционных возможностей фармотрасли Узбекистана и специализированного фармацевтического парка, ориентированного на размещение современных производств и научно-исследовательских центров.Представителям более 20 ведущих фармацевтических компаний провинции Цзянсу, включая производителей лекарственных средств, биотехнологических препаратов, медицинского оборудования и компаний контрактного производства рассказали о привлекательной инвестиционной среде в фармсекторе Узбекистана. Речь шла о доступных мерах господдержки, налоговых стимулах, перспективах локализации инновационных технологий и преимуществах участия в государственных индустриальных программах.Отдельное внимание уделили инфраструктуре, логистическим возможностям, механизмам ускоренного сопровождения инвестиционных проектов, системе "единого окна" и преимуществам размещения на площадках Ташкентского фармацевтического парка.Стороны договорились о подготовке организованного визита представителей фармацевтических компаний провинции Цзянсу в Узбекистан в начале следующего года. Цель китайского бизнеса — детально ознакомиться с отраслевой инфраструктурой и обсудить конкретные инвестиционные проекты.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Фармацевтические компании китайской провинции Цзянсу рассматривают возможности инвестирования в Узбекистан, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом китайская сторона сообщила после презентации инвестиционных возможностей фармотрасли Узбекистана и специализированного фармацевтического парка, ориентированного на размещение современных производств и научно-исследовательских центров.
Представителям более 20 ведущих фармацевтических компаний провинции Цзянсу, включая производителей лекарственных средств, биотехнологических препаратов, медицинского оборудования и компаний контрактного производства рассказали о привлекательной инвестиционной среде в фармсекторе Узбекистана. Речь шла о доступных мерах господдержки, налоговых стимулах, перспективах локализации инновационных технологий и преимуществах участия в государственных индустриальных программах.
Отдельное внимание уделили инфраструктуре, логистическим возможностям, механизмам ускоренного сопровождения инвестиционных проектов, системе "единого окна" и преимуществам размещения на площадках Ташкентского фармацевтического парка.
“Присутствующие отметили высокую заинтересованность в расширении взаимодействия с Узбекистаном и выразили готовность к развитию долгосрочного партнерства в области производства лекарственных средств, биофармацевтики, медицинских технологий и инновационных решений в сфере здравоохранения”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились о подготовке организованного визита представителей фармацевтических компаний провинции Цзянсу в Узбекистан в начале следующего года. Цель китайского бизнеса — детально ознакомиться с отраслевой инфраструктурой и обсудить конкретные инвестиционные проекты.