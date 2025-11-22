https://uz.sputniknews.ru/20251122/malayziyskaya-kompaniya-gotova-organizovat-proizvodstvo-badov-uzbekistan-53675129.html

Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в Узбекистане

Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Подписан Меморандум по реализации совместных инициатив и проектов в сфере пищевой и фармацевтической промышленности, включая поставку, упаковку, производство и реализацию малайзийской продукции в Узбекистан

2025-11-22T14:32+0500

2025-11-22T14:32+0500

2025-11-22T14:32+0500

малайзия

узбекистан

бад

производство

сэз

джизакская область

фармацевтика

промышленность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/629/35/6293589_0:84:3295:1937_1920x0_80_0_0_7983304bcf6c92e95195cc0f386fa04a.jpg

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Малайзийская компания заинтересована в сотрудничестве с производителями натуральных оздоровительных продуктов и биологически активных добавок, производимых в свободной экономической зоне Джизакской области. Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече посла Узбекистана Каромиддина Гадоева и руководства ООО "Zomin Pharm" с управляющим директором малазийской компании "Biotropics Malaysia Berhad" Хализой Рамли, сообщает ИА "Дунё".Малайзия планирует инвестировать в "зеленую" энергетику УзбекистанаВ ходе встречи стороны рассмотрели возможности совместного производства натуральных оздоровительных продуктов и ингредиентов (биологически активных добавок) для функциональных продуктов питания в Узбекистане.В рамках первоначального этапа сотрудничества представитель "Zomin Pharm" подтвердил готовность создать все необходимые условия для упаковки производимых компанией в Джизакской области на территории СЭЗ "Zomin-Pharm" специальных стандартизированных экстрактов, полностью натуральных пищевых добавок, нутрицевтиков и ингредиентов для функциональных продуктов питания. Он выразил готовность организации совместного производства этих продуктов и в дальнейшем.Узбекистан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере IT и цифровых технологийВ свою очередь малазийская сторона заявила о намерении посетить Узбекистан в ближайшее время, чтобы ознакомиться с инвестиционной средой и деятельностью СЭЗ "Zomin-Pharm". Компания также собирается изучить возможности совместной упаковки и последующего производства натуральных оздоровительных продуктов и биологически активных добавок, востребованных на региональном рынке.Малайзийская компания, созданная в 2007 году, специализируется на производстве высококачественных натуральных оздоровительных продуктов на основе современных научных исследований различных трав и лекарственных растений. Продукция компании экспортируется в 35 стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20250608/malayziya-stroitelstvo-malyye-ges-kashkadarya-49777818.html

малайзия

узбекистан

джизакская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

малайзия биологически активные добавки узбекистан бад промышленность фармацевтика