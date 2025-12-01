Президентская Олимпиада в Узбекистане: стали известны первые победители по таэквондо WT
09:50 01.12.2025 (обновлено: 10:12 01.12.2025)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаПрезидентская Олимпиада в Узбекистане: стали известны первые победители по таэквондо WT
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В рамках Президентской Олимпиады, проходящей в Узбекистане, накануне определились первые победители по таэквондо WT, сообщает пресс-служба НОК.
“В течение дня по таэквондо WT были определены победители и призеры в 10 весовых категориях, а в соревнованиях по боксу состоялись полуфинальные бои”, — говорится в сообщении.
Победители
Таеквондо WT, юноши
–45 кг:
1.Исламбек Акчурин (г. Ташкент)
2.Искандер Мадрейимов (Республика Каракалпакстан)
3.Умид Тожибоев (Ташкентская область)
4.Бахтиёр Фатхулла (г. Ташкент)
–51 кг:
1.Асадбек Самандаров (г. Ташкент)
2.Жахонгир Каримбоев (Джизак)
3.Асилхон Собиржонов (Ташкентская область)
4.Шерозбек Дадабоев (Фергана)
–59 кг:
1.Жасур Каримов (Ташкентская область)
2.Азизбек Муродов (Фергана)
3.Амирхон Умиров (Ташкентская область)
4.Мухаммадризо Мансуров (г. Ташкент)
–68 кг:
1.Омадбек Отабеков (г. Ташкент)
2.Жахонгир Серикбаев (г. Ташкент)
3.Фаррух Иброхимов (Фергана)
4.Сардор Хакимов (Бухара)
–78 кг:
1.Бобурбек Тоштемиров (г. Ташкент)
2.Шерхон Бахтиёров (Фергана)
3.Озодбек Рисбеков (Ташкентская область)
4.Наимжон Болтаев (Бухара)
Девушки
–42 кг:
1.Мардона Хусниддинова (Наманган)
2.Асаль Фахриддинова (г. Ташкент)
3.Чарос Абсаматова (Сурхандарья)
4.Шаббона Суюнбоева (Джизак)
–46 кг:
1.Раббония Русланова (Республика Каракалпакстан)
2.Зухра Муродхонова (г. Ташкент)
3.Мубина Акбаралиева (Фергана)
4.Диёра Исматова (г. Ташкент)
–52 кг:
1.София Хан (г. Ташкент)
2.Мохинур Жумабоева (г. Ташкент)
3.Муштарий Баходирова (Фергана)
4.Рушана Равшанова (Бухара)
–59 кг:
1.Жасмина Абдукаримова (Кашкадарья)
2.Шахзода Бозорбоева (Республика Каракалпакстан)
3.Ойдина Мирзажонова (Наманган)
4.Мохинур Рустамова (Хорезм)
–68 кг:
1.Мубина Бобосаидова (г. Ташкент)
2.Одина Абдухалилова (Джизак)
3.Рухшона Хайдарова (Кашкадарья)
4.Нозима Рустамова (Ташкентская область)
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.
Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.