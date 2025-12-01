Президентская Олимпиада в Узбекистане: стали известны первые победители по таэквондо WT

https://uz.sputniknews.ru/20251201/prezidentskaya-olimpiada-uzbekistan-53844918.html

Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В рамках Президентской Олимпиады, проходящей в Узбекистане, накануне определились первые победители по таэквондо WT, сообщает пресс-служба НОК.ПобедителиТаеквондо WT, юноши–45 кг:–51 кг:–59 кг:–68 кг:–78 кг:Девушки–42 кг:–46 кг:–52 кг:–59 кг:–68 кг:Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.

