Узбекистан и АБИИ подписали соглашение на $500 млн — что оно предусматривает

Узбекистан и АБИИ подписали соглашение на $500 млн — что оно предусматривает

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали соглашение о выделении $500 млн на реализацию Программы перехода к зеленой и устойчивой рыночной экономике, сообщает пресс-служба банка. Финансирование предоставляют в рамках Политики климатически-ориентированного финансирования (CPBF) АБИИ.Ключевые меры предусматривают:Программа, которую реализуют совместно с Всемирным банком, полностью соответствует Стратегии Узбекистана по переходу на зеленую экономику на 2019–2030 годы, а также целям Стратегии "Узбекистан-2030", предусматривающей развитие чистой энергетики и повышение эффективности использования ресурсов.

