Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251201/uzbekistan-i-abii-podpisali-soglashenie-na-500-mln--chto-ono-predusmatrivaet-53850238.html
Узбекистан и АБИИ подписали соглашение на $500 млн — что оно предусматривает
Узбекистан и АБИИ подписали соглашение на $500 млн — что оно предусматривает
Sputnik Узбекистан
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: Программа отражает приверженность АБИИ поддержке реформ в Узбекистане, способных обеспечить устойчивые... 01.12.2025, Sputnik Узбекистан
2025-12-01T13:29+0500
2025-12-01T13:29+0500
соглашение
узбекистан
азиатский банк инфраструктурных инвестиций
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44262569_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ef51c1585a0066cdc65218ebbc5473a5.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали соглашение о выделении $500 млн на реализацию Программы перехода к зеленой и устойчивой рыночной экономике, сообщает пресс-служба банка. Финансирование предоставляют в рамках Политики климатически-ориентированного финансирования (CPBF) АБИИ.Ключевые меры предусматривают:Программа, которую реализуют совместно с Всемирным банком, полностью соответствует Стратегии Узбекистана по переходу на зеленую экономику на 2019–2030 годы, а также целям Стратегии "Узбекистан-2030", предусматривающей развитие чистой энергетики и повышение эффективности использования ресурсов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44262569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2cedeab2c5e2e68b3afbb5bc4e7770d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
соглашение, узбекистан, азиатский банк инфраструктурных инвестиций
соглашение, узбекистан, азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Узбекистан и АБИИ подписали соглашение на $500 млн — что оно предусматривает

13:29 01.12.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Подписания
ПМЭФ-2024. Подписания - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: Программа отражает приверженность АБИИ поддержке реформ в Узбекистане, способных обеспечить устойчивые климатические и экономические результаты.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали соглашение о выделении $500 млн на реализацию Программы перехода к зеленой и устойчивой рыночной экономике, сообщает пресс-служба банка.
“Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительство Узбекистана подписали соглашение о финансировании в размере 500 млн долларов США Программы перехода к зеленой и устойчивой рыночной экономике — масштабных реформ, направленных на ускорение трансформации Узбекистана в более экологичную, устойчивую и ориентированную на рынок модель развития”, — говорится в сообщении.
Финансирование предоставляют в рамках Политики климатически-ориентированного финансирования (CPBF) АБИИ.
Ключевые меры предусматривают:
повышение эффективности и прозрачности управления в энергосекторе и госпредприятиях;
внедрение климатически ориентированных стандартов госзакупок;
создание понятных и прозрачных правил для обращения углеродных кредитов с использованием надежной системы мониторинга, отчетности и верификации для привлечения частного капитала.

“Программа отражает приверженность АБИИ поддержке реформ в Узбекистане, способных обеспечить устойчивые климатические и экономические результаты, создает условия для расширения климатического финансирования и участия частного сектора. Мы рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия с правительством Узбекистана на пути его "зеленого" перехода", — отметил директор по инвестициям АБИИ Константин Лимитовский.

Программа, которую реализуют совместно с Всемирным банком, полностью соответствует Стратегии Узбекистана по переходу на зеленую экономику на 2019–2030 годы, а также целям Стратегии "Узбекистан-2030", предусматривающей развитие чистой энергетики и повышение эффективности использования ресурсов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0