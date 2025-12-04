https://uz.sputniknews.ru/20251204/-primet-uchastie-vo-vneocherednoy-sessii-syrdarinskogo-oblastnogo-kengasha-narodnyx-deputatov-na-53937281.html

Президент РУз рассказал, какие проекты в Сырдарье обязательно получат господдержку

Глава республики находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Любой проект, способствующий развитию экономики региона, повышению уровня занятости и улучшению качества жизни населения, обязательно получит государственную поддержку. Об этом сообщил президент Узбекистана в ходе встречи с инвесторами в Сырдарьинской области. Глава республики посетил предприятие "Invest Asia" в свободной экономической зоне "Сырдарья".Оно является одним из лидеров в Центральной Азии по производству упаковочной продукции. В настоящее время на его долю приходится 60% полипропиленовых мешков и мягких контейнеров, а также 40% стретч-пленки на внутреннем рынке.Отечественное производство такой продукции снижает импортозависимость, обеспечивает стабильность внутреннего рынка и существенно уменьшает издержки производителей.Комплекс построили на площади 60 гектаров, здесь создали около 2,5 тыс. рабочих мест.Это единственное место в стране, где производят биоаксиально-ориентированную полипропиленовую пленку.Данный термопластичный полимер — один из самых универсальных и широко используемых пластиков в мире — получают из пропилена (газа, являющегося побочным продуктом нефтепереработки).Такая пленка отличается термостойкостью, высокой прочностью и жесткостью, устойчива к разрывам и проколам, хорошо держит форму. Материал также обладает превосходной прозрачностью и блеском, что важно для демонстрации товара. Кроме того, пленка имеет хорошие барьерные свойства, защищая от влаги и запахов.За десять месяцев этого года предприятие произвело продукции на 1,9 трлн сумов, экспорт составил $23 млн. Производство продукции осуществляют на высокотехнологичном оборудовании из Австрии, Германии, Италии, Китая и США.До конца года здесь планируют запуск крупнейших в Центральной Азии мощностей по производству нетканых материалов — спанбонда и мельтблауна. Их широко применяют в медицине, строительстве, в производстве бытовой химии и сельском хозяйстве.Руководителю страны рассказали, что после выхода всех проектов на полную мощность, количество рабочих мест достигнет 10 тыс., а мощности по переработке полимеров увеличатся до 280 тыс. тонн.Мирзиёев находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей. Также он примет участие во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов, на которой обозначит приоритеты социально-экономического развития региона.

