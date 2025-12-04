Президент РУз рассказал, какие проекты в Сырдарье обязательно получат господдержку
15:17 04.12.2025 (обновлено: 16:10 04.12.2025)
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
Глава республики находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Любой проект, способствующий развитию экономики региона, повышению уровня занятости и улучшению качества жизни населения, обязательно получит государственную поддержку. Об этом сообщил президент Узбекистана в ходе встречи с инвесторами в Сырдарьинской области.
Глава республики посетил предприятие "Invest Asia" в свободной экономической зоне "Сырдарья".
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
Оно является одним из лидеров в Центральной Азии по производству упаковочной продукции. В настоящее время на его долю приходится 60% полипропиленовых мешков и мягких контейнеров, а также 40% стретч-пленки на внутреннем рынке.
Отечественное производство такой продукции снижает импортозависимость, обеспечивает стабильность внутреннего рынка и существенно уменьшает издержки производителей.
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
Комплекс построили на площади 60 гектаров, здесь создали около 2,5 тыс. рабочих мест.
Это единственное место в стране, где производят биоаксиально-ориентированную полипропиленовую пленку.
Данный термопластичный полимер — один из самых универсальных и широко используемых пластиков в мире — получают из пропилена (газа, являющегося побочным продуктом нефтепереработки).
Такая пленка отличается термостойкостью, высокой прочностью и жесткостью, устойчива к разрывам и проколам, хорошо держит форму. Материал также обладает превосходной прозрачностью и блеском, что важно для демонстрации товара. Кроме того, пленка имеет хорошие барьерные свойства, защищая от влаги и запахов.
За десять месяцев этого года предприятие произвело продукции на 1,9 трлн сумов, экспорт составил $23 млн. Производство продукции осуществляют на высокотехнологичном оборудовании из Австрии, Германии, Италии, Китая и США.
До конца года здесь планируют запуск крупнейших в Центральной Азии мощностей по производству нетканых материалов — спанбонда и мельтблауна. Их широко применяют в медицине, строительстве, в производстве бытовой химии и сельском хозяйстве.
Руководителю страны рассказали, что после выхода всех проектов на полную мощность, количество рабочих мест достигнет 10 тыс., а мощности по переработке полимеров увеличатся до 280 тыс. тонн.
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
"Глава государства также провел диалог с реализующими в регионе крупные проекты и предлагающими новые инициативы иностранными инвесторами. Было подчеркнуто, что любой проект, способствующий развитию экономики региона, повышению уровня занятости и улучшению качества жизни населения, обязательно получит государственную поддержку", — говорится в сообщении.
Мирзиёев находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей. Также он примет участие во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов, на которой обозначит приоритеты социально-экономического развития региона.