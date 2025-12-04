Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251204/-primet-uchastie-vo-vneocherednoy-sessii-syrdarinskogo-oblastnogo-kengasha-narodnyx-deputatov-na-53937281.html
Президент РУз рассказал, какие проекты в Сырдарье обязательно получат господдержку
Президент РУз рассказал, какие проекты в Сырдарье обязательно получат господдержку
Sputnik Узбекистан
Глава республики находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей
2025-12-04T15:17+0500
2025-12-04T16:10+0500
иностранные инвесторы
президент узбекистана
встреча
сырдарьинская область
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53938508_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_75101084995f901a71498dc4b27af62b.jpg
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Любой проект, способствующий развитию экономики региона, повышению уровня занятости и улучшению качества жизни населения, обязательно получит государственную поддержку. Об этом сообщил президент Узбекистана в ходе встречи с инвесторами в Сырдарьинской области. Глава республики посетил предприятие "Invest Asia" в свободной экономической зоне "Сырдарья".Оно является одним из лидеров в Центральной Азии по производству упаковочной продукции. В настоящее время на его долю приходится 60% полипропиленовых мешков и мягких контейнеров, а также 40% стретч-пленки на внутреннем рынке.Отечественное производство такой продукции снижает импортозависимость, обеспечивает стабильность внутреннего рынка и существенно уменьшает издержки производителей.Комплекс построили на площади 60 гектаров, здесь создали около 2,5 тыс. рабочих мест.Это единственное место в стране, где производят биоаксиально-ориентированную полипропиленовую пленку.Данный термопластичный полимер — один из самых универсальных и широко используемых пластиков в мире — получают из пропилена (газа, являющегося побочным продуктом нефтепереработки).Такая пленка отличается термостойкостью, высокой прочностью и жесткостью, устойчива к разрывам и проколам, хорошо держит форму. Материал также обладает превосходной прозрачностью и блеском, что важно для демонстрации товара. Кроме того, пленка имеет хорошие барьерные свойства, защищая от влаги и запахов.За десять месяцев этого года предприятие произвело продукции на 1,9 трлн сумов, экспорт составил $23 млн. Производство продукции осуществляют на высокотехнологичном оборудовании из Австрии, Германии, Италии, Китая и США.До конца года здесь планируют запуск крупнейших в Центральной Азии мощностей по производству нетканых материалов — спанбонда и мельтблауна. Их широко применяют в медицине, строительстве, в производстве бытовой химии и сельском хозяйстве.Руководителю страны рассказали, что после выхода всех проектов на полную мощность, количество рабочих мест достигнет 10 тыс., а мощности по переработке полимеров увеличатся до 280 тыс. тонн.Мирзиёев находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей. Также он примет участие во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов, на которой обозначит приоритеты социально-экономического развития региона.
https://uz.sputniknews.ru/20251204/mirziyoev-my-priexali-v-syrdaryu-s-bolshimi-planami-53934382.html
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53938508_2:0:1139:853_1920x0_80_0_0_59fe6264d5e05224c664c3c7327ec9cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана сырдарьинская область проекты
президент узбекистана сырдарьинская область проекты

Президент РУз рассказал, какие проекты в Сырдарье обязательно получат господдержку

15:17 04.12.2025 (обновлено: 16:10 04.12.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВысокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Любой проект, способствующий развитию экономики региона, повышению уровня занятости и улучшению качества жизни населения, обязательно получит государственную поддержку. Об этом сообщил президент Узбекистана в ходе встречи с инвесторами в Сырдарьинской области.
Глава республики посетил предприятие "Invest Asia" в свободной экономической зоне "Сырдарья".
© Пресс-служба президента УзбекистанаВысокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
© Пресс-служба президента Узбекистана
Оно является одним из лидеров в Центральной Азии по производству упаковочной продукции. В настоящее время на его долю приходится 60% полипропиленовых мешков и мягких контейнеров, а также 40% стретч-пленки на внутреннем рынке.
Отечественное производство такой продукции снижает импортозависимость, обеспечивает стабильность внутреннего рынка и существенно уменьшает издержки производителей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВысокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
© Пресс-служба президента Узбекистана
Комплекс построили на площади 60 гектаров, здесь создали около 2,5 тыс. рабочих мест.
Это единственное место в стране, где производят биоаксиально-ориентированную полипропиленовую пленку.
Данный термопластичный полимер — один из самых универсальных и широко используемых пластиков в мире — получают из пропилена (газа, являющегося побочным продуктом нефтепереработки).
Такая пленка отличается термостойкостью, высокой прочностью и жесткостью, устойчива к разрывам и проколам, хорошо держит форму. Материал также обладает превосходной прозрачностью и блеском, что важно для демонстрации товара. Кроме того, пленка имеет хорошие барьерные свойства, защищая от влаги и запахов.
За десять месяцев этого года предприятие произвело продукции на 1,9 трлн сумов, экспорт составил $23 млн. Производство продукции осуществляют на высокотехнологичном оборудовании из Австрии, Германии, Италии, Китая и США.
До конца года здесь планируют запуск крупнейших в Центральной Азии мощностей по производству нетканых материалов — спанбонда и мельтблауна. Их широко применяют в медицине, строительстве, в производстве бытовой химии и сельском хозяйстве.
Руководителю страны рассказали, что после выхода всех проектов на полную мощность, количество рабочих мест достигнет 10 тыс., а мощности по переработке полимеров увеличатся до 280 тыс. тонн.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВысокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава государства также провел диалог с реализующими в регионе крупные проекты и предлагающими новые инициативы иностранными инвесторами. Было подчеркнуто, что любой проект, способствующий развитию экономики региона, повышению уровня занятости и улучшению качества жизни населения, обязательно получит государственную поддержку", — говорится в сообщении.
Мирзиёев находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей. Также он примет участие во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов, на которой обозначит приоритеты социально-экономического развития региона.
Шавкат Мирзиёев начал визит в Сырдарью с посещения местного фармпредприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Мирзиёев: Мы приехали в Сырдарью с большими планами
14:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0