Мирзиёев: Мы приехали в Сырдарью с большими планами

Глава республики начал визит в регион с посещения местного фармпредприятия

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Мы приехали в Сырдарью с большими планами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приезду в Сырдарьинскую область. Первым объектом, который он посетил, стало предприятие "River Med Pharm" в Сырдарьинском районе, сообщает пресс-служба главы республики. Данное фармпредприятие — один из лидеров по производству инфузионных препаратов. На его долю приходится 20% от общего объема выпуска инфузионных растворов в Узбекистане. Эти лекарственные средства для внутривенного введения считаются одними из важнейших медицинских продуктов. Они помогают восполнять потерю жидкости, восстанавливать водно-солевой баланс, поддерживать кровообращение, проводить детоксикацию и питать организм в условиях, когда пероральный прием невозможен.При этом их производство требует более сложных технологических решений, чем изготовление стандартных таблетированных препаратов, поскольку раствор непосредственно поступает в кровь: абсолютной стерильности, высокой точности и полного соответствия международным стандартам. Общая стоимость проекта превышает $30 млн, в настоящее время численность персонала предприятия составляет 750 человек. Годовая мощность — 114 млн единиц лекарственных средств 70 наименований на общую сумму 135 млрд сумов. Продукция востребована на внешнем рынке: 20% экспортируют. В ноябре этого года запустили второй этап проекта, обеспечивший дальнейший прирост производственных мощностей. Объем выпуска составит 30 млн единиц инфузионных растворов, более 70 млн единиц сухих антибиотиков и почти 20 млн единиц глазных и назальных капель. Мирзиёев ознакомился с продукцией и презентацией следующего этапа проекта. Здесь же состоялся диалог президента и актива региона. Речь шла об экономике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании молодежи и будущем Сырдарьинской области. Руководитель страны подчеркнул, что решающим фактором повышения эффективности реформ является инициативность граждан. Изменения должны ощущаться, прежде всего, в махаллях.

