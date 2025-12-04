Узбекистан
Мирзиёев: Мы приехали в Сырдарью с большими планами
Мирзиёев: Мы приехали в Сырдарью с большими планами
Глава республики начал визит в регион с посещения местного фармпредприятия
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Мы приехали в Сырдарью с большими планами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приезду в Сырдарьинскую область. Первым объектом, который он посетил, стало предприятие "River Med Pharm" в Сырдарьинском районе, сообщает пресс-служба главы республики. Данное фармпредприятие — один из лидеров по производству инфузионных препаратов. На его долю приходится 20% от общего объема выпуска инфузионных растворов в Узбекистане. Эти лекарственные средства для внутривенного введения считаются одними из важнейших медицинских продуктов. Они помогают восполнять потерю жидкости, восстанавливать водно-солевой баланс, поддерживать кровообращение, проводить детоксикацию и питать организм в условиях, когда пероральный прием невозможен.При этом их производство требует более сложных технологических решений, чем изготовление стандартных таблетированных препаратов, поскольку раствор непосредственно поступает в кровь: абсолютной стерильности, высокой точности и полного соответствия международным стандартам. Общая стоимость проекта превышает $30 млн, в настоящее время численность персонала предприятия составляет 750 человек. Годовая мощность — 114 млн единиц лекарственных средств 70 наименований на общую сумму 135 млрд сумов. Продукция востребована на внешнем рынке: 20% экспортируют. В ноябре этого года запустили второй этап проекта, обеспечивший дальнейший прирост производственных мощностей. Объем выпуска составит 30 млн единиц инфузионных растворов, более 70 млн единиц сухих антибиотиков и почти 20 млн единиц глазных и назальных капель. Мирзиёев ознакомился с продукцией и презентацией следующего этапа проекта. Здесь же состоялся диалог президента и актива региона. Речь шла об экономике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании молодежи и будущем Сырдарьинской области. Руководитель страны подчеркнул, что решающим фактором повышения эффективности реформ является инициативность граждан. Изменения должны ощущаться, прежде всего, в махаллях.
Мирзиёев: Мы приехали в Сырдарью с большими планами

14:00 04.12.2025 (обновлено: 14:06 04.12.2025)
Подписаться
Глава республики начал визит в регион с посещения местного фармпредприятия.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Мы приехали в Сырдарью с большими планами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приезду в Сырдарьинскую область. Первым объектом, который он посетил, стало предприятие "River Med Pharm" в Сырдарьинском районе, сообщает пресс-служба главы республики.
Данное фармпредприятие — один из лидеров по производству инфузионных препаратов. На его долю приходится 20% от общего объема выпуска инфузионных растворов в Узбекистане.
Эти лекарственные средства для внутривенного введения считаются одними из важнейших медицинских продуктов. Они помогают восполнять потерю жидкости, восстанавливать водно-солевой баланс, поддерживать кровообращение, проводить детоксикацию и питать организм в условиях, когда пероральный прием невозможен.
При этом их производство требует более сложных технологических решений, чем изготовление стандартных таблетированных препаратов, поскольку раствор непосредственно поступает в кровь: абсолютной стерильности, высокой точности и полного соответствия международным стандартам.
Общая стоимость проекта превышает $30 млн, в настоящее время численность персонала предприятия составляет 750 человек. Годовая мощность — 114 млн единиц лекарственных средств 70 наименований на общую сумму 135 млрд сумов. Продукция востребована на внешнем рынке: 20% экспортируют.
В ноябре этого года запустили второй этап проекта, обеспечивший дальнейший прирост производственных мощностей. Объем выпуска составит 30 млн единиц инфузионных растворов, более 70 млн единиц сухих антибиотиков и почти 20 млн единиц глазных и назальных капель.
Мирзиёев ознакомился с продукцией и презентацией следующего этапа проекта.
"В перспективе номенклатура выпускаемой на предприятии продукции будет увеличена до 200 наименований. На данном этапе будет освоен выпуск растворов для инъекций в стеклянных и пластиковых флаконах, а также таблеток и капсул. Количество рабочих мест будет увеличено до тысячи", — говорится в сообщении.
Здесь же состоялся диалог президента и актива региона.
Речь шла об экономике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании молодежи и будущем Сырдарьинской области.
Руководитель страны подчеркнул, что решающим фактором повышения эффективности реформ является инициативность граждан. Изменения должны ощущаться, прежде всего, в махаллях.
"Если мы все будем активными, наши действия и проводимые реформы обязательно дадут результаты. Мы приехали в Сырдарью с большими планами. Мы вместе обсудим и реализуем эти планы, — сказал президент.
