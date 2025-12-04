https://uz.sputniknews.ru/20251204/erkinjon-turdimov-xokim-syrdarya-utverjdeniye-53945072.html

Эркинжона Турдимова утвердили хокимом Сырдарьи — что поручил ему президент

Ранее он исполнял обязанности главы региона. Кандидатуру Турдимова на сессии областного Кенгаша народных депутатов предложил Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Эркинжона Турдимова утвердили на должность хокима Сырдарьинской области, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в регион принял участие в сессии Кенгаша народных депутатов и рекомендовал кандидатуру Турдимова. Депутаты единогласно ее поддержали.Ранее Турдимов был исполняющим обязанности главы области.Руководитель страны выразил уверенность, что при соответствующих усилиях в течение одного-двух лет Сырдарья продемонстрирует большой рост и развитие.Президент поставил перед Турдимовым задачу сделать Сырдарьинскую область одной из самых передовых.В ближайший год главе администрации региона предстоит:

