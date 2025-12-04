Мирзиёев навестил в Сырдарье пострадавших от взрыва газового баллона
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана поручил взять под строгий контроль оказание необходимой медпомощи пострадавшим в Гулистане
© telegram sputnikuzbekistan/
Подписаться
В одном из кафе города Гулистана Сырдарьинской области 2 декабря в результате взрыва газового баллона 29 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где проходят лечение пострадавшие при взрыве газового баллона в одном из кафе Гулистана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В результате взрыва, произошедшего 2 декабря, 29 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести, 3 из них скончались в больнице. Один находится на ИВЛ, его состояние крайне тяжелое, пятеро — в реанимации, в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших — две беременные пациентки, которых из РНМЦСП Сырдарьинской области перевели в Сырдарьинское отделение Республиканского специализированного центра женского и детского здоровья.
Руководитель страны поинтересовался у медиков самочувствием пациентов и ходом их лечения, побеседовал с пострадавшими и их родственниками.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана поручил взять под строгий контроль оказание необходимой медпомощи пострадавшим в Гулистане
Президент Узбекистана поручил взять под строгий контроль оказание необходимой медпомощи пострадавшим в Гулистане
© telegram sputnikuzbekistan/
"Президент поручил ответственным должностным лицам взять под строгий контроль оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Выразив соболезнования семьям погибших, он подчеркнул необходимость оказания им материальной поддержки", — говорится в сообщении.
Кроме того, глава РУз поручил компетентным органам всесторонне изучить причины произошедшего, обеспечить верховенство закона, принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем, усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.
Мирзиёев находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей. Также он участвует во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов, где определяет приоритеты социально-экономического развития региона.