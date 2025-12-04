Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251204/mirziyoev-navestil-v-syrdare-postradavshix-ot-vzryva-gazovogo-ballona-53943604.html
Мирзиёев навестил в Сырдарье пострадавших от взрыва газового баллона
Мирзиёев навестил в Сырдарье пострадавших от взрыва газового баллона
Sputnik Узбекистан
В одном из кафе города Гулистана 2 декабря в результате взрыва газового баллона 29 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести.
2025-12-04T17:30+0500
2025-12-04T17:30+0500
общество
сырдарьинская область
гулистан
происшествия
взрыв
газовый баллон
пострадавшие
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53942273_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_79bb35116aaca444002693f9a0efe49d.jpg
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где проходят лечение пострадавшие при взрыве газового баллона в одном из кафе Гулистана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В результате взрыва, произошедшего 2 декабря, 29 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести, 3 из них скончались в больнице. Один находится на ИВЛ, его состояние крайне тяжелое, пятеро — в реанимации, в тяжелом состоянии.Среди пострадавших — две беременные пациентки, которых из РНМЦСП Сырдарьинской области перевели в Сырдарьинское отделение Республиканского специализированного центра женского и детского здоровья.Руководитель страны поинтересовался у медиков самочувствием пациентов и ходом их лечения, побеседовал с пострадавшими и их родственниками.Кроме того, глава РУз поручил компетентным органам всесторонне изучить причины произошедшего, обеспечить верховенство закона, принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем, усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. Мирзиёев находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей. Также он участвует во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов, где определяет приоритеты социально-экономического развития региона.
https://uz.sputniknews.ru/20251204/-primet-uchastie-vo-vneocherednoy-sessii-syrdarinskogo-oblastnogo-kengasha-narodnyx-deputatov-na-53937281.html
сырдарьинская область
гулистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53942273_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_4610d318d9e2263e13edad68bb158f99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
гулистан взрыв газовый баллон
гулистан взрыв газовый баллон

Мирзиёев навестил в Сырдарье пострадавших от взрыва газового баллона

17:30 04.12.2025
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана поручил взять под строгий контроль оказание необходимой медпомощи пострадавшим в Гулистане
Президент Узбекистана поручил взять под строгий контроль оказание необходимой медпомощи пострадавшим в Гулистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В одном из кафе города Гулистана Сырдарьинской области 2 декабря в результате взрыва газового баллона 29 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где проходят лечение пострадавшие при взрыве газового баллона в одном из кафе Гулистана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В результате взрыва, произошедшего 2 декабря, 29 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести, 3 из них скончались в больнице. Один находится на ИВЛ, его состояние крайне тяжелое, пятеро — в реанимации, в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших — две беременные пациентки, которых из РНМЦСП Сырдарьинской области перевели в Сырдарьинское отделение Республиканского специализированного центра женского и детского здоровья.
Руководитель страны поинтересовался у медиков самочувствием пациентов и ходом их лечения, побеседовал с пострадавшими и их родственниками.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана поручил взять под строгий контроль оказание необходимой медпомощи пострадавшим в Гулистане
Президент Узбекистана поручил взять под строгий контроль оказание необходимой медпомощи пострадавшим в Гулистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Президент Узбекистана поручил взять под строгий контроль оказание необходимой медпомощи пострадавшим в Гулистане
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
"Президент поручил ответственным должностным лицам взять под строгий контроль оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Выразив соболезнования семьям погибших, он подчеркнул необходимость оказания им материальной поддержки", — говорится в сообщении.
Кроме того, глава РУз поручил компетентным органам всесторонне изучить причины произошедшего, обеспечить верховенство закона, принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем, усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.
Мирзиёев находится в Сырдарьинской области, где знакомится с деятельностью промпредприятий и работой по благоустройству махаллей. Также он участвует во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов, где определяет приоритеты социально-экономического развития региона.
Высокотехнологичных предприятий в Сырдарье становится больше - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Президент РУз рассказал, какие проекты в Сырдарье обязательно получат господдержку
15:17
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0