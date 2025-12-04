Узбекистан
Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией РФ во главе с Денисом Мантуровым — подробности
Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией РФ во главе с Денисом Мантуровым — подробности
Стороны высоко оценили итоги прошедших в Ташкенте заседания Межправительственной комиссии и деловых мероприятий.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с российской делегацией во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства. Первый вице-премьер России передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от Президента РФ Владимира Путина. Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне на основе дорожной карты. Они отметили устойчивый рост объемов торговли, реализацию проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других отраслях. Руководители ведущих компаний России на полях встречи представили Мирзиёеву конкретные планы по реализации проектов в области IT, энергетики, электротехники, машиностроения, химии, фармацевтики, текстильной и пищевой промышленности.
Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией РФ во главе с Денисом Мантуровым — подробности

Стороны высоко оценили итоги прошедших в Ташкенте заседания Межправительственной комиссии и деловых мероприятий.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с российской делегацией во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым, прибывшим в нашу страну для участия в очередном заседании Межправительственной комиссии. Во встрече также участвовали главы Нижегородской и Омской областей, Башкортостана и Красноярского края", — говорится в сообщении.

Первый вице-премьер России передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от Президента РФ Владимира Путина.
Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне на основе дорожной карты.
Они отметили устойчивый рост объемов торговли, реализацию проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других отраслях.
"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса. В данном контексте дана высокая оценка плодотворным итогам прошедшего заседания Межправительственной комиссии и деловых мероприятий в Ташкенте", — говорится в сообщении.
Руководители ведущих компаний России на полях встречи представили Мирзиёеву конкретные планы по реализации проектов в области IT, энергетики, электротехники, машиностроения, химии, фармацевтики, текстильной и пищевой промышленности.
