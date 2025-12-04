Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией РФ во главе с Денисом Мантуровым — подробности
09:43 04.12.2025 (обновлено: 10:08 04.12.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым
© telegram sputnikuzbekistan/
Подписаться
Стороны высоко оценили итоги прошедших в Ташкенте заседания Межправительственной комиссии и деловых мероприятий.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с российской делегацией во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым, прибывшим в нашу страну для участия в очередном заседании Межправительственной комиссии. Во встрече также участвовали главы Нижегородской и Омской областей, Башкортостана и Красноярского края", — говорится в сообщении.
Первый вице-премьер России передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от Президента РФ Владимира Путина.
Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне на основе дорожной карты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым
Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым
© Пресс-служба президента Узбекистана
Они отметили устойчивый рост объемов торговли, реализацию проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других отраслях.
"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса. В данном контексте дана высокая оценка плодотворным итогам прошедшего заседания Межправительственной комиссии и деловых мероприятий в Ташкенте", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым
Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым
© Пресс-служба президента Узбекистана
Руководители ведущих компаний России на полях встречи представили Мирзиёеву конкретные планы по реализации проектов в области IT, энергетики, электротехники, машиностроения, химии, фармацевтики, текстильной и пищевой промышленности.