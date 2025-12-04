https://uz.sputniknews.ru/20251204/mirziyoyev-vstrecha-manturov-delegatsiya-53927872.html

Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией РФ во главе с Денисом Мантуровым — подробности

Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией РФ во главе с Денисом Мантуровым — подробности

Стороны высоко оценили итоги прошедших в Ташкенте заседания Межправительственной комиссии и деловых мероприятий.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с российской делегацией во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства. Первый вице-премьер России передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от Президента РФ Владимира Путина. Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне на основе дорожной карты. Они отметили устойчивый рост объемов торговли, реализацию проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других отраслях. Руководители ведущих компаний России на полях встречи представили Мирзиёеву конкретные планы по реализации проектов в области IT, энергетики, электротехники, машиностроения, химии, фармацевтики, текстильной и пищевой промышленности.

