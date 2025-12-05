https://uz.sputniknews.ru/20251205/prezident-uzbekistana-prinyal-delegatsii-oae-turtsii-azerbaydjana-kyrgyzstana-53986103.html

Президент Узбекистана принял делегации ОАЭ, Турции, Азербайджана и Кыргызстана — главное

Президент Узбекистана принял делегации ОАЭ, Турции, Азербайджана и Кыргызстана — главное

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев обсудил с министрами энергетики ОАЭ, Турции, Азербайджана и Кыргызстана вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в приоритетных направлениях, а также реализацию новых перспективных проектов.

2025-12-05T21:15+0500

2025-12-05T21:15+0500

2025-12-05T21:42+0500

энергетика

турция

азербайджан

оаэ

узбекистан

шавкат мирзиёев

сотрудничество

кыргызстан

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53982558_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_07adc773ebb70f4b474502aa60f935ad.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-эмиратских отношений и стратегического партнерства.Рассмотрены меры по подготовке и продвижению проектов в транспортно-логистической и продовольственной сферах, горнометаллургической промышленности, энергетике и других приоритетных направлениях.Руководители эмиратских компаний проинформировали главу Узбекистана о планах по строительству ветряной электростанции и накопительных мощностей, возведению гидроэлектростанций, а также ходе работ по созданию очистных сооружений.На встрече с делегацией Турции во главе с министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.Подчеркнута плодотворная деятельность турецких компаний в Узбекистане, совместно с которыми успешно реализованы проекты строительства современных электростанций общей мощностью 1,8 гигаватт на $1 млрд.Отдельное внимание стороны уделили продвижению новых проектов кооперации в сферах энергетики и геологии, включая локализацию современных технологий, производство энергетического оборудования, освоение перспективных месторождений и подготовку профильных кадров.Президент Узбекистана также принял министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, с которым обсудил вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Стороны подчеркнули важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, области геологоразведки, развития "зеленой" энергетики и химической промышленности.В ходе встречи с министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе в энергетической сфере.С удовлетворением отмечена высокая динамика развития двусторонних отношений. С начала года товарооборот увеличился на 17%, растут грузоперевозки, реализуются проекты кооперации в приоритетных отраслях экономики.Лидер Узбекистана подчеркнул важность углубления взаимодействия в области водной энергетики, эффективного продвижения совместных проектов регионального значения, прежде всего Камбаратинской ГЭС-1.

https://uz.sputniknews.ru/20251205/uzbekistan-vvel-stroy-svyshe-40-energeticheskix-obektov-na-11-mlrd-53974221.html

оаэ

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент турция азербайджан оаэ кыргызстан мирзиёев министры энергетики