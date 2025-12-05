Узбекистан
Президент Узбекистана принял делегации ОАЭ, Турции, Азербайджана и Кыргызстана — главное
Президент Узбекистана принял делегации ОАЭ, Турции, Азербайджана и Кыргызстана — главное
Шавкат Мирзиёев обсудил с министрами энергетики ОАЭ, Турции, Азербайджана и Кыргызстана вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в приоритетных направлениях, а также реализацию новых перспективных проектов.
2025-12-05T21:15+0500
2025-12-05T21:42+0500
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-эмиратских отношений и стратегического партнерства.Рассмотрены меры по подготовке и продвижению проектов в транспортно-логистической и продовольственной сферах, горнометаллургической промышленности, энергетике и других приоритетных направлениях.Руководители эмиратских компаний проинформировали главу Узбекистана о планах по строительству ветряной электростанции и накопительных мощностей, возведению гидроэлектростанций, а также ходе работ по созданию очистных сооружений.На встрече с делегацией Турции во главе с министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.Подчеркнута плодотворная деятельность турецких компаний в Узбекистане, совместно с которыми успешно реализованы проекты строительства современных электростанций общей мощностью 1,8 гигаватт на $1 млрд.Отдельное внимание стороны уделили продвижению новых проектов кооперации в сферах энергетики и геологии, включая локализацию современных технологий, производство энергетического оборудования, освоение перспективных месторождений и подготовку профильных кадров.Президент Узбекистана также принял министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, с которым обсудил вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Стороны подчеркнули важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, области геологоразведки, развития "зеленой" энергетики и химической промышленности.В ходе встречи с министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе в энергетической сфере.С удовлетворением отмечена высокая динамика развития двусторонних отношений. С начала года товарооборот увеличился на 17%, растут грузоперевозки, реализуются проекты кооперации в приоритетных отраслях экономики.Лидер Узбекистана подчеркнул важность углубления взаимодействия в области водной энергетики, эффективного продвижения совместных проектов регионального значения, прежде всего Камбаратинской ГЭС-1.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи
Шавкат Мирзиёев обсудил с министрами энергетики ОАЭ, Турции, Азербайджана и Кыргызстана вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в приоритетных направлениях, а также реализацию новых перспективных проектов.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-эмиратских отношений и стратегического партнерства.

"С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы товарооборота, количество совместных предприятий, частота авиарейсов. Портфель проектов достиг $20 млрд", — сообщает пресс-служба президента.

Рассмотрены меры по подготовке и продвижению проектов в транспортно-логистической и продовольственной сферах, горнометаллургической промышленности, энергетике и других приоритетных направлениях.
"За последние годы в энергетической сфере только с компанией Masdar в регионах Узбекистана реализовано 6 проектов стоимостью $1,5 млрд. В Бухарской области введены в эксплуатацию очередная солнечная электростанция и система хранения энергии, а также начато строительство аналогичных объектов в Кашкадарьинской области на сумму свыше $600 млн", — говорится в сообщении.
Руководители эмиратских компаний проинформировали главу Узбекистана о планах по строительству ветряной электростанции и накопительных мощностей, возведению гидроэлектростанций, а также ходе работ по созданию очистных сооружений.
На встрече с делегацией Турции во главе с министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
"С глубоким удовлетворением отмечен нынешний высочайший уровень двустороннего сотрудничества. Растут показатели взаимной торговли и инвестиций, увеличивается число совместных предприятий, частота прямых авиарейсов", — говорится в сообщении.
Подчеркнута плодотворная деятельность турецких компаний в Узбекистане, совместно с которыми успешно реализованы проекты строительства современных электростанций общей мощностью 1,8 гигаватт на $1 млрд.
Отдельное внимание стороны уделили продвижению новых проектов кооперации в сферах энергетики и геологии, включая локализацию современных технологий, производство энергетического оборудования, освоение перспективных месторождений и подготовку профильных кадров.
Президент Узбекистана также принял министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, с которым обсудил вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
"С удовлетворением отмечены активные контакты на всех уровнях, устойчивый рост товарооборота, а также успешная кооперация, в том числе в сфере энергетики", — отметили в пресс-службе.
Стороны подчеркнули важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, области геологоразведки, развития "зеленой" энергетики и химической промышленности.
В ходе встречи с министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе в энергетической сфере.
С удовлетворением отмечена высокая динамика развития двусторонних отношений. С начала года товарооборот увеличился на 17%, растут грузоперевозки, реализуются проекты кооперации в приоритетных отраслях экономики.
Налажено взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики. Осуществляются стабильные поставки и транзит электроэнергии, прорабатываются перспективные проекты в "зеленой" энергетике.
Лидер Узбекистана подчеркнул важность углубления взаимодействия в области водной энергетики, эффективного продвижения совместных проектов регионального значения, прежде всего Камбаратинской ГЭС-1.
0