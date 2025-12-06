https://uz.sputniknews.ru/20251206/dolyu-obschestvennogo-transporta-v-tashkente-k-2030-godu-dovedut-do-60--postanovlenie-53992651.html

Долю общественного транспорта в Ташкенте к 2030 году доведут до 60% — постановление

Долю общественного транспорта в Ташкенте к 2030 году доведут до 60% — постановление

Президент подписал постановление, направленное на коренное обновление транспортной системы Ташкента. Предусмотрено создание ЦОДД и запуск ИТС, ремонт 1 тыс. км дорог, увеличение протяженности метро до 103 км, строительство тоннелей и транспортных развязок.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Узбекистане к 2030 году намерены довести долю использования общественного транспорта до 60%, а долю электробусов – до 50%. Об этом говорится в новом постановлении, подписанном Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Согласно документу, в столице будет внедрена совершенно новая модель управления дорожным движением. Для этого создается Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который будет осуществлять мониторинг, управление и обеспечение безопасности транспортных, пешеходных и пассажирских потоков в режиме реального времени.Также будет сформирована Интеллектуальная транспортная система (ИТС). Камеры, датчики, светофоры, движение общественного транспорта, навигация, контроль веса и габаритов и все сервисы будут объединены в единую цифровую платформу.ИТС интегрируется с Ситуационным центром Национального комитета по экологии и изменению климата. Кроме того, будет создана система автоматической оценки соответствия транспортных средств экологическим нормам и выявления автомобилей, не соответствующих экологической зоне.Для дорожной и транспортной инфраструктуры создан специальный фонд. Штрафы, поступления программы "Безопасный город", рекламные доходы и другие источники будут направляться в этот фонд. Средства будут расходоваться на транспортный мастер-план, ИТС, инженерные решения, инфраструктурные проекты, модернизацию автобусных полос и светофоров;В качестве правового эксперимента ряд полномочий в дорожной и транспортной сфере до 2028 года передаются центру. Это позволит эффективно управлять транспортом Ташкента через единую централизованную систему.Кроме того, будет реализована крупная инфраструктурная программа по улицам, перекресткам, мостам и путепроводам столицы — будут организованы выделенные полосы для автобусов, интеллектуальные светофоры, комплексная реконструкция улиц.

