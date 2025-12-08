https://uz.sputniknews.ru/20251208/mirziyoyev-den-konstitutsii-pozdravleniye-54013062.html

Мирзиёев: В этот день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона

Мирзиёев: В этот день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона

Sputnik Узбекистан

Глава государства поздравил многонациональный народ Узбекистана с Днем Конституции

2025-12-08T09:52+0500

2025-12-08T09:52+0500

2025-12-08T11:02+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

день конституции

узбекистанцы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51380097_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8b8ce8cb97965c76d60834e47f6f4cd0.jpg

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В этот день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона в нашей жизни, подчеркнул президент РУз Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении народу Узбекистана с Днем Конституции — 8 декабря.Он отметил, что конституционный принцип – народ является единственным источником государственной власти – подтверждается работой национального парламента, наделенного еще более широкими полномочиями и ответственностью, областных Кенгашей, которые впервые возглавили председатели, избранные из числа депутатов местных Кенгашей, института махалли, чья роль и авторитет в общественном управлении все более возрастают.Руководитель страны напомнил, что в этом году новый парламент принял законы, касающиеся деятельности судов, усиления гарантий прав и свобод граждан, а также множество решений по укреплению атмосферы дружбы и согласия в стране, вопросам инклюзивного общества, молодежи, женщин, защиты интересов малообеспеченных людей, сокращения бедности, бережного сохранения национальных ценностей.Над социальными проблемами в своих регионах активно работают местные Кенгаши. За прошедший период они рассмотрели более 25 тыс. вопросов с принятием соответствующих решений, направили около 14 тыс. депутатских запросов должностным лицам.В этом году в ходе праздничных мероприятий, которые проходят под девизом "Конституция – гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!", всесторонне анализируют достижения страны на этом пути, определяют новые и актуальные задачи.Отдельно Шавкат Мирзиёев остановился на результатах во всех сферах и отраслях, в основе которых прежде всего лежат принципы гуманизма.В этом году:Глава республики также отметил, что важной задачей является всестороннее разъяснение молодежи сути и содержания Основного закона, воспитание на основе конституционных ценностей истинных патриотов с высоким самосознанием, политическим мышлением и правовой культурой.“Мы должны глубоко чтить Конституцию и законы, обладать прочными правовыми знаниями и практическим опытом, только тогда мы сможем активно участвовать в управлении делами государства и общества, с честью нести свой сыновний долг перед Родиной и народом. Только тогда еще ярче проявится жизнеутверждающая сила и созидательный потенциал нашего Основного закона”, — резюмировал лидер страны.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев поздравление народ узбекистан день конституции