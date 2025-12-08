Мирзиёев: В этот день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона
09:52 08.12.2025 (обновлено: 11:02 08.12.2025)
Глава государства поздравил многонациональный народ Узбекистана с Днем Конституции.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В этот день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона в нашей жизни, подчеркнул президент РУз Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении народу Узбекистана с Днем Конституции — 8 декабря.
“В этот знаменательный день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона в нашей жизни – гаранта всех прав и свобод, мира и стабильности в стране, единства и согласия, необратимости демократических реформ. Нормы и принципы, закрепленные в Конституции, являющейся воплощением политико-правового мышления и свободного волеизъявления нашего народа, несомненно, служат всем нам источником огромной силы, уверенности и вдохновения в построении Нового Узбекистана”, — говорится в тексте поздравления.
Он отметил, что конституционный принцип – народ является единственным источником государственной власти – подтверждается работой национального парламента, наделенного еще более широкими полномочиями и ответственностью, областных Кенгашей, которые впервые возглавили председатели, избранные из числа депутатов местных Кенгашей, института махалли, чья роль и авторитет в общественном управлении все более возрастают.
Руководитель страны напомнил, что в этом году новый парламент принял законы, касающиеся деятельности судов, усиления гарантий прав и свобод граждан, а также множество решений по укреплению атмосферы дружбы и согласия в стране, вопросам инклюзивного общества, молодежи, женщин, защиты интересов малообеспеченных людей, сокращения бедности, бережного сохранения национальных ценностей.
Над социальными проблемами в своих регионах активно работают местные Кенгаши. За прошедший период они рассмотрели более 25 тыс. вопросов с принятием соответствующих решений, направили около 14 тыс. депутатских запросов должностным лицам.
“Чтобы представительные органы стали подлинно народной трибуной, голосом народа, с 1 января 2026 года мы также осуществим необходимые меры по разделению с 1 января 2026 года в районах и городах функций хокимов и председателей соответствующих Кенгашей. Оставаясь приверженными конституционным принципам народовластия, представительной демократии, верховенства Конституции и закона, мы еще решительнее продолжим реформы в этом направлении”, — говорится в тексте поздравления.
В этом году в ходе праздничных мероприятий, которые проходят под девизом "Конституция – гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!", всесторонне анализируют достижения страны на этом пути, определяют новые и актуальные задачи.
Отдельно Шавкат Мирзиёев остановился на результатах во всех сферах и отраслях, в основе которых прежде всего лежат принципы гуманизма.
В этом году:
доход на душу населения составил $3 500;
охват дошкольным образованием достиг 78%, высшим образованием – 42%;
средняя продолжительность граждан республики увеличилась с 73,8 до 75,1 года;
из бедности вывели более 1 млн граждан, уровень бедности снизился до 6,6%;
в Индексе целей устойчивого развития Узбекистан поднялся на 19 позиций и вошел в число стран с самыми высокими темпами прогресса в достижении ЦУР в регионах Восточной Европы и Центральной Азии в этом направлении;
в Глобальном инновационном индексе страна вошла в тройку сильнейших среди стран Центральной и Южной Азии;
такие международные агентства, как "S&P", "Fitch" и "Moodyʼs", повысили суверенный кредитный рейтинг Узбекистана;
впервые за последние 40 лет авторитетный международный форум – Генеральную конференцию ЮНЕСКО успешно провели за пределами Парижа, в Самарканде, что признано в мировом сообществе важным событием.
Глава республики также отметил, что важной задачей является всестороннее разъяснение молодежи сути и содержания Основного закона, воспитание на основе конституционных ценностей истинных патриотов с высоким самосознанием, политическим мышлением и правовой культурой.
“Мы должны глубоко чтить Конституцию и законы, обладать прочными правовыми знаниями и практическим опытом, только тогда мы сможем активно участвовать в управлении делами государства и общества, с честью нести свой сыновний долг перед Родиной и народом. Только тогда еще ярче проявится жизнеутверждающая сила и созидательный потенциал нашего Основного закона”, — резюмировал лидер страны.