Президент Узбекистана помиловал 615 человек ко Дню Конституции
Глава республики подписал соответствующий указ к 33-летию Основного закона страны. Он касается осужденных, которые признали свою вину, раскаялись в содеянном и встали на путь исправления
2025-12-08T12:19+0500
2025-12-08T12:19+0500
2025-12-08T12:19+0500
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 615 человек ко Дню Конституции РУз, сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующий документ руководитель страны подписал к 33-летию Основного закона. Решение касается осужденных, признавших свою вину, которые раскаялись в содеянном и встали на путь исправления.Из числа помилованных:Среди помилованных:В рамках реализации Указа президент дал поручения ответственным министерствам и ведомствам по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в соцадаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 615 человек ко Дню Конституции РУз, сообщает
пресс-служба главы государства.
Соответствующий документ руководитель страны подписал к 33-летию Основного закона. Решение касается осужденных, признавших свою вину, которые раскаялись в содеянном и встали на путь исправления.
“Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Республики Узбекистан помилованы 615 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления”, — говорится в сообщении.
220 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания;
123 — освобождены от отбывания наказания условно-досрочно;
назначенное в отношении 97 лиц наказание заменено более мягким;
сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 175 лиц.
9 граждан иностранных государств;
23 мужчины старше 60 лет;
264 лица в возрасте до 30 лет (из них 2 несовершеннолетних);
9 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
В рамках реализации Указа президент дал поручения ответственным министерствам и ведомствам по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в соцадаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.