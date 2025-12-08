https://uz.sputniknews.ru/20251208/prezident-uzbekistana-pomiloval-615-chelovek-ko-dnyu-konstitutsii-54015621.html

Президент Узбекистана помиловал 615 человек ко Дню Конституции

Глава республики подписал соответствующий указ к 33-летию Основного закона страны. Он касается осужденных, которые признали свою вину, раскаялись в содеянном и встали на путь исправления

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 615 человек ко Дню Конституции РУз, сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующий документ руководитель страны подписал к 33-летию Основного закона. Решение касается осужденных, признавших свою вину, которые раскаялись в содеянном и встали на путь исправления.Из числа помилованных:Среди помилованных:В рамках реализации Указа президент дал поручения ответственным министерствам и ведомствам по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в соцадаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

