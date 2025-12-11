Президент Парагвая посетит Узбекистан с официальным визитом

https://uz.sputniknews.ru/20251211/prezident-paragvaya-posetit-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-54075392.html

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья 11–13 декабря посетит с официальным визитом Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства. Особое внимание стороны уделят налаживанию практического взаимодействия в области сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, цифровизации, туризма и спорта. Лидер Парагвая также примет участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.

