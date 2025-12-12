Президенты Узбекистана и Парагвая подписали Совместное заявление
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Парагвая Сантьяго Пенья подписали Совместное заявление.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. По итогам состоявшихся в городе Ташкенте переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Парагвая Сантьяго Пенья подписали Совместное заявление. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония подписания двусторонних документов между Узбеистаном и Парагваем.
В присутствии лидеров также состоялась церемония подписания Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и Меморандума о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций.
В завершение узбекско-парагвайских переговоров на высшем уровне в резиденции "Куксарой" состоялась церемония посадки дерева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Парагвая посадили дерево в резиденции "Куксарой".
"В знак приверженности дружбе и партнерству между нашими странами и народами, обоюдного стремления открыть новую страницу в истории двусторонних отношений лидеры двух стран вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Парагвая посадили дерево в резиденции "Куксарой".
Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья 11–13 декабря находится с официальным визитом в Узбекистане.
В программе — переговоры на высшем уровне, а также участие Сантьяго Пенья в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.