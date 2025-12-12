https://uz.sputniknews.ru/20251212/prezidenty-uzbekistan-paragvay-podpisali-sovmestnoe-zayavlenie-54110473.html

Президенты Узбекистана и Парагвая подписали Совместное заявление

В присутствии лидеров состоялась церемония подписания Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и Меморандума о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. По итогам состоявшихся в городе Ташкенте переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Парагвая Сантьяго Пенья подписали Совместное заявление. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В присутствии лидеров также состоялась церемония подписания Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и Меморандума о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций.В завершение узбекско-парагвайских переговоров на высшем уровне в резиденции "Куксарой" состоялась церемония посадки дерева.Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья 11–13 декабря находится с официальным визитом в Узбекистане.В программе — переговоры на высшем уровне, а также участие Сантьяго Пенья в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.

