Президенты Узбекистана и Парагвая подписали Совместное заявление
Sputnik Узбекистан
В присутствии лидеров состоялась церемония подписания Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и Меморандума о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54107983_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6fd6047d87e87f897f608e4fc6a597e2.jpg
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. По итогам состоявшихся в городе Ташкенте переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Парагвая Сантьяго Пенья подписали Совместное заявление. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В присутствии лидеров также состоялась церемония подписания Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и Меморандума о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций.В завершение узбекско-парагвайских переговоров на высшем уровне в резиденции "Куксарой" состоялась церемония посадки дерева.Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья 11–13 декабря находится с официальным визитом в Узбекистане.В программе — переговоры на высшем уровне, а также участие Сантьяго Пенья в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.
https://uz.sputniknews.ru/20251211/mirziyoyev-vstrecha-prezident-paragvay-54106372.html
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Парагвая Сантьяго Пенья подписали Совместное заявление.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Парагвая Сантьяго Пенья подписали Совместное заявление. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В присутствии лидеров подписан Протокол о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и Меморандум о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. По итогам состоявшихся в городе Ташкенте переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Парагвая Сантьяго Пенья подписали Совместное заявление. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония подписания двусторонних документов между Узбеистаном и Парагваем.
Состоялась церемония подписания двусторонних документов между Узбеистаном и Парагваем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2025
Состоялась церемония подписания двусторонних документов между Узбеистаном и Парагваем.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В присутствии лидеров также состоялась церемония подписания Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и Меморандума о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций.
В завершение узбекско-парагвайских переговоров на высшем уровне в резиденции "Куксарой" состоялась церемония посадки дерева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Парагвая посадили дерево в резиденции "Куксарой".
Президенты Узбекистана и Парагвая посадили дерево в резиденции Куксарой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2025
Президенты Узбекистана и Парагвая посадили дерево в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В знак приверженности дружбе и партнерству между нашими странами и народами, обоюдного стремления открыть новую страницу в истории двусторонних отношений лидеры двух стран вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Парагвая посадили дерево в резиденции "Куксарой".
Президенты Узбекистана и Парагвая посадили дерево в резиденции Куксарой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2025
Президенты Узбекистана и Парагвая посадили дерево в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья 11–13 декабря находится с официальным визитом в Узбекистане.
В программе — переговоры на высшем уровне, а также участие Сантьяго Пенья в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Парагвая Сантьяго Пенья - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2025
Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Парагвая — детали переговоров
Вчера, 18:00
