Минздрав запустил колл-центр для приема обращений по системе "Электронный рецепт"
Минздрав запустил колл-центр для приема обращений по системе "Электронный рецепт"
Специалисты горячей линии в круглосуточном режиме принимают звонки и отвечают на вопросы и обращения, связанные с оформлением и использованием электронных рецептов.
2025-12-13T15:46+0500
2025-12-13T15:46+0500
2025-12-13T16:57+0500
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Для приема обращений по системе "Электронный рецепт", которая начала работать в Ташкенте и 15 городах и районах республики с 12 декабря, Министерство здравоохранения Узбекистана запустило "Call-центр" , сообщает пресс-служба ведомства.В пресс-службе отметили, что в связи с внедрением пилотного проекта по отпуску лекарственных средств по электронным рецептам, у общественности возникает множество вопросов.Посредством горячей линии связи можно круглосуточно получить ответы от квалифицированных специалистов на вопросы и обращения, связанные с функционированием пилотного проекта "Электронный рецепт".
Минздрав запустил колл-центр для приема обращений по системе "Электронный рецепт"
15:46 13.12.2025 (обновлено: 16:57 13.12.2025)
Специалисты горячей линии круглосуточно принимают звонки и отвечают на вопросы, связанные с оформлением и использованием электронных рецептов.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik.
Для приема обращений по системе "Электронный рецепт", которая начала работать в Ташкенте и 15 городах и районах республики с 12 декабря, Министерство здравоохранения Узбекистана запустило "Call-центр" , сообщает
пресс-служба ведомства.
В пресс-службе отметили, что в связи с внедрением пилотного проекта по отпуску лекарственных средств по электронным рецептам, у общественности возникает множество вопросов.
"В целях оперативного реагирования на обращения и вопросы населения, на базе короткого "Телефона доверия" 1003 Министерства здравоохранения Республики Узбекистан создан постоянно действующий "Call-центр" по номеру 1003", — говорится в сообщении Минздрава.
Посредством горячей линии связи можно круглосуточно получить ответы от квалифицированных специалистов на вопросы и обращения, связанные с функционированием пилотного проекта "Электронный рецепт".