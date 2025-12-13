https://uz.sputniknews.ru/20251213/minzdrav-zapustil-koll-tsentr-dlya-priema-obrascheniy-po-sisteme-elektronnyy-retsept-54150976.html

Минздрав запустил колл-центр для приема обращений по системе "Электронный рецепт"

Специалисты горячей линии в круглосуточном режиме принимают звонки и отвечают на вопросы и обращения, связанные с оформлением и использованием электронных рецептов.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Для приема обращений по системе "Электронный рецепт", которая начала работать в Ташкенте и 15 городах и районах республики с 12 декабря, Министерство здравоохранения Узбекистана запустило "Call-центр" , сообщает пресс-служба ведомства.В пресс-службе отметили, что в связи с внедрением пилотного проекта по отпуску лекарственных средств по электронным рецептам, у общественности возникает множество вопросов.Посредством горячей линии связи можно круглосуточно получить ответы от квалифицированных специалистов на вопросы и обращения, связанные с функционированием пилотного проекта "Электронный рецепт".

