https://uz.sputniknews.ru/20251212/v-tashkente-i-ryade-rayonov-nachalas-prodaja-lekarstv-po-elektronnym-retseptam-54133514.html

В Ташкенте и ряде районов началась продажа лекарств по электронным рецептам

В Ташкенте и ряде районов началась продажа лекарств по электронным рецептам

Sputnik Узбекистан

С 10 декабря в Ташкенте и 15 городах и районах, а до конца 2026 года — во всех регионах страны в экспериментальном порядке внедряется система "Электронный рецепт".

2025-12-12T17:00+0500

2025-12-12T17:00+0500

2025-12-12T17:50+0500

лекарства

аптека

рецепт

здравоохранение

ташкент

постановление

кабинет министров узбекистана

фармацевтика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/09/05/090525_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_25976048ab8f85169514124cd334ecbe.jpg

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. С 12 декабря 2025 года в городе Ташкенте и ряде других регионов Узбекистана вступили в силу новые правила продажи медикаментов. Теперь большая часть лекарственных средств будет выдаваться только по электронным рецептам. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.Порядок назначения лекарственных препаратов на основе электронного рецепта был определен постановлением Кабинета министров, принятым в сентябре этого года.Согласно документу, с 10 декабря в Ташкенте и 15 городах и районах, а до конца 2026 года — во всех регионах страны в экспериментальном порядке внедряется система "Электронный рецепт".В соответствии с новым порядком все медицинские и фармацевтические организации должны подключиться к Платформе цифрового здравоохранения DMED. До ее полного запуска — к действующей системе "Электронное здравоохранение" министерства здравоохранения.Назначение и отпуск рецептурных лекарств будут фиксироваться в электронном виде и автоматически передаваться в модуль "Электронный рецепт".Назначение лекарств пациентам будет производиться по международным непатентованным наименованиям (при их наличии), за исключением отдельных категорий сильнодействующих и психотропных средств, а также препаратов в рамках программы реимбурсации.Медицинские работники будут вносить данные пациента в информационную систему, действующую в организации, которые автоматически отразятся в модуле "Электронная медицинская карта". В ней же будут и выписанные рецепты с прикрепленным к ним QR-кодом и электронной подписью врача.При этом медучреждения и аптеки обязаны обеспечить обмен информацией в режиме реального времени в системе "Электронное здравоохранение" и наладить обмен данными в модулях "Электронная поликлиника", "Электронная больница", "Электронная медкарта" и "Электронный рецепт".Помимо сведений о препарате, электронный рецепт должен включать:Лекарства в электронном рецепте должны быть зарегистрированы в Узбекистане. Фармацевт может выдать пациенту препараты, указанные в электронном рецепте. Он также должен внести информацию в систему (наименование, срок годности и серию, номер партии препарата). Врачи смогут отслеживать движение препаратов онлайн. В каких случаях электронный рецепт не оформляется врачом:Минздрав будет контролировать правильность ведения электронных рецептов в медицинских организациях, а их применение в аптеках — Центр безопасности фармацевтической продукции.Президент ознакомился с планами по внедрению цифровых технологий в здравоохранениеПри этом документ не распространяется на оборот отдельных категорий сильнодействующих веществ, а также лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Ранее глава Минздрава республики Асилбек Худаяров отметил, что внедрение электронных рецептов создаст конкуренцию среди предпринимателей и предотвратит назначение необоснованных или лишних лекарств. Список лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, можно посмотреть здесь.Полный переход на новую модель предусмотрен с января 2027 года.

https://uz.sputniknews.ru/20251110/uzbekistan-lgoty-dlya-meditsinskix-i-farmatsevticheskix-rabotnikov-53351012.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент система электронный рецепт лекарства