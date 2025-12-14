https://uz.sputniknews.ru/20251214/injenery-buduschego-v-tashkente-proshel-mejdunarodnyy-xakaton--54159035.html

Инженеры будущего: в Ташкенте прошел международный хакатон

Инженеры будущего: в Ташкенте прошел международный хакатон

Sputnik Узбекистан

Мероприятие объединило студентов и профессионалов в сфере рельсового транспорта из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Турции.

2025-12-14T18:15+0500

2025-12-14T18:15+0500

2025-12-14T18:15+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

транспорт

информационные технологии

студенты

инженер

россия

казахстан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0e/54159679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cdfca5139be30f437ee181d00f94fc4.jpg

В Ташкентском государственном транспортном университете состоялся международный хакатон, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Инженеры и студенты из пяти стран два дня решали одну из ключевых задач будущего рельсового транспорта — прогнозирование ресурса тягового электрооборудования с помощью цифровых двойников. Участникам нужно было создать цифровую модель оборудования, которое сможет заранее показывать возможные проблемы — еще до того, как они возникнут на реальной технике.Соревновались команды из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Турции.Организаторы — российский производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта АО "ТМХ" и Ташкентский государственный транспортный университет.Перед началом работы эксперты ТМХ обсудили с участниками практические нюансы эксплуатации подвижного состава и обозначили критерии, которые станут ключевыми при оценке проектов.Вице-президент ТМХ Наталия Шишлакова подчеркнула, что совместные проекты с ТГТУ уже давно переросли рамки отдельных мероприятий и стали частью стратегического сотрудничества.Заместитель гендиректора по пассажирскому транспорту ТМХ-Инжиниринг Олег Акимушкин подчеркнул, что на состояние оборудования влияет множество факторов: от вибрации на разных участках пути до климата, тепловых нагрузок и изменений электрических параметров. Эти данные пока недостаточно изучены, и хакатон стал возможностью предложить новые алгоритмы анализа.Победителем стала команда "Электрическая тяга" из ТГТУ. Участники получили памятные призы и сертификат Корпоративного университета ТМХ на курс, стажировку или образовательную программу.Узбекистан и ТМХ связывает масштабное сотрудничество. За последние годы поставлено 50 локомотивов, более 160 вагонов метро и ряд ключевых компонентов техники. В 2025 году на базе ТГТУ открылся Центр развития компетенций "Инновационный рельсовый транспорт", который стал площадкой для подготовки молодых инженеров.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

россия

казахстан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент хакатон студенты рельсовый транспорт узбекистан россия казахстан беларусь турция