Инженеры будущего: в Ташкенте прошел международный хакатон
Инженеры будущего: в Ташкенте прошел международный хакатон
Мероприятие объединило студентов и профессионалов в сфере рельсового транспорта из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Турции.
В Ташкентском государственном транспортном университете состоялся международный хакатон, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Инженеры и студенты из пяти стран два дня решали одну из ключевых задач будущего рельсового транспорта — прогнозирование ресурса тягового электрооборудования с помощью цифровых двойников. Участникам нужно было создать цифровую модель оборудования, которое сможет заранее показывать возможные проблемы — еще до того, как они возникнут на реальной технике.Соревновались команды из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Турции.Организаторы — российский производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта АО "ТМХ" и Ташкентский государственный транспортный университет.Перед началом работы эксперты ТМХ обсудили с участниками практические нюансы эксплуатации подвижного состава и обозначили критерии, которые станут ключевыми при оценке проектов.Вице-президент ТМХ Наталия Шишлакова подчеркнула, что совместные проекты с ТГТУ уже давно переросли рамки отдельных мероприятий и стали частью стратегического сотрудничества.Заместитель гендиректора по пассажирскому транспорту ТМХ-Инжиниринг Олег Акимушкин подчеркнул, что на состояние оборудования влияет множество факторов: от вибрации на разных участках пути до климата, тепловых нагрузок и изменений электрических параметров. Эти данные пока недостаточно изучены, и хакатон стал возможностью предложить новые алгоритмы анализа.Победителем стала команда "Электрическая тяга" из ТГТУ. Участники получили памятные призы и сертификат Корпоративного университета ТМХ на курс, стажировку или образовательную программу.Узбекистан и ТМХ связывает масштабное сотрудничество. За последние годы поставлено 50 локомотивов, более 160 вагонов метро и ряд ключевых компонентов техники. В 2025 году на базе ТГТУ открылся Центр развития компетенций "Инновационный рельсовый транспорт", который стал площадкой для подготовки молодых инженеров.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Инженеры будущего: в Ташкенте прошел международный хакатон
Мероприятие объединило студентов и профессионалов в сфере рельсового транспорта из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Турции.
В Ташкентском государственном транспортном университете состоялся международный хакатон, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Инженеры и студенты из пяти стран два дня решали одну из ключевых задач будущего рельсового транспорта — прогнозирование ресурса тягового электрооборудования с помощью цифровых двойников. Участникам нужно было создать цифровую модель оборудования, которое сможет заранее показывать возможные проблемы — еще до того, как они возникнут на реальной технике.
Соревновались команды из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Турции.
Организаторы — российский производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта АО "ТМХ" и Ташкентский государственный транспортный университет.
Перед началом работы эксперты ТМХ обсудили с участниками практические нюансы эксплуатации подвижного состава и обозначили критерии, которые станут ключевыми при оценке проектов.
Вице-президент ТМХ Наталия Шишлакова подчеркнула, что совместные проекты с ТГТУ уже давно переросли рамки отдельных мероприятий и стали частью стратегического сотрудничества.
"Мы проводим хакатон в ТГТУ уже во второй раз и видим, как растет наше партнерство. Для нас важно, чтобы поднимаемые темы были не просто практико-ориентированными, но и развивали транспортное машиностроение в целом. Такие инициативы объединяют научную среду разных стран и помогают формировать новые инженерные решения. Мы уверены, что нынешние проекты станут основой для будущих совместных разработок", — поделилась она.
Заместитель гендиректора по пассажирскому транспорту ТМХ-Инжиниринг Олег Акимушкин подчеркнул, что на состояние оборудования влияет множество факторов: от вибрации на разных участках пути до климата, тепловых нагрузок и изменений электрических параметров. Эти данные пока недостаточно изучены, и хакатон стал возможностью предложить новые алгоритмы анализа.
"Мы рассчитываем увидеть визуальную программу, которая объединяет входящий поток данных, алгоритмы обработки и цифровой вывод о состоянии электродвигателя. Нам важны свежие инженерные идеи — возможно, такие, о которых мы сами еще не задумывались", — рассказал Акимушкин.
Победителем стала команда "Электрическая тяга" из ТГТУ. Участники получили памятные призы и сертификат Корпоративного университета ТМХ на курс, стажировку или образовательную программу.
Узбекистан и ТМХ связывает масштабное сотрудничество. За последние годы поставлено 50 локомотивов, более 160 вагонов метро и ряд ключевых компонентов техники. В 2025 году на базе ТГТУ открылся Центр развития компетенций "Инновационный рельсовый транспорт", который стал площадкой для подготовки молодых инженеров.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.