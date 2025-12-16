https://uz.sputniknews.ru/20251216/tashkentskiy-irrigatsionnyy-universitet-planiruet-voyti-v-top-300-luchshix-vuzov-mira-54194015.html

Ташкентский ирригационный университет планирует войти в топ-300 лучших вузов мира

Ташкентский ирригационный университет планирует войти в топ-300 лучших вузов мира

Sputnik Узбекистан

Соответствующее поручение дал глава республики. В настоящее время вуз в рейтинге "THE World University Rankings 2026" занимает 501-е место в мире, 2-е место среди стран Центральной Азии и Закавказья и 1-е место в Узбекистане

2025-12-16T11:50+0500

2025-12-16T11:50+0500

2025-12-16T11:50+0500

вуз

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

образование

общество

наука

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/10/54194461_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_1faca33c330c6b3c5af54ff4257edee2.jpg

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать меры по включению Ташкентского ирригационного университета в число топ-300 лучших университетов мира. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны. Президенту доложили о достигнутых результатах и дальнейших планах данного вуза. Как отмечалось, в настоящее время в университете обучаются 8 682 студента, работают 571 преподаватель, а уровень научного потенциала составляет 73,5%. Университет добился высоких результатов в международных рейтингах, заняв в рейтинге "THE World University Rankings 2026" 501-е место в мире, 2-е место среди стран Центральной Азии и Закавказья и 1-е место в Узбекистане, а также поднявшись на 469-е место по итогам "QS World University Rankings 2026". В прошлом году на территории вуза построили современный IT-центр на 200 мест, запустили цифровую библиотеку и офис регистратора. Университет прошел международную аккредитацию на пятилетний срок. К учебному процессу привлекли соотечественников, закончивших университеты из мирового топ-300, а также иностранных профессоров. Кроме того, в университете откроют магистерскую программу "Водная дипломатия", намечено присвоение этой специальности международного статуса. "Глава нашего государства поручил разработать конкретные меры по включению Ташкентского ирригационного университета в число топ-300 лучших университетов мира", — говорится в сообщении.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкентский ирригационный университет