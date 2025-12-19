https://uz.sputniknews.ru/20251219/s-kem-vstretilsya-prezident-uzbekistana-v-yaponii--54296749.html

С кем встретился президент Узбекистана в Японии

Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе пребывания в Японии встретился с президентом Палаты советников Парламента этой страны Масаказу Сэкигучи, сообщает пресс-служба главы государства.По мнению сторон, парламенты занимают значимую роль в продвижении узбекско-японского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Представители Палаты советников приняли активное участие в юбилейной 150-й сессии Межпарламентского союза в Ташкенте в апреле этого года.Особое внимание собеседники уделили поддержке молодежных парламентских инициатив, в том числе проведению Форума молодых парламентариев Узбекистана и Японии, участию японской делегации в Глобальной конференции молодых парламентариев в Самарканде в 2026 году.Также лидер Узбекистана провел переговоры со спикером Палаты представителей Парламента Японии.Речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-японских отношений стратегического партнерства и наращивании многопланового сотрудничества, в том числе по линии парламентов.Стороны отметили интенсивность взаимных визитов и встреч парламентских делегаций двух стран:Говорили и о важности налаживания взаимодействия между профильными парламентскими комитетами, местными кенгашами народных депутатов и ассамблеями префектур Японии, а также обмена законотворческим опытом в сфере цифровых технологий и ИИ.Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи глава Узбекистана 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом.

