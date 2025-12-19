Узбекистан
В Москве проходят "Итоги года с Владимиром Путиным" — прямая трансляция
С кем встретился президент Узбекистана в Японии
С кем встретился президент Узбекистана в Японии
Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом
2025-12-19T11:29+0500
2025-12-19T12:07+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54299028_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_2a55a9ab1f5d9a01b5de747706d814d5.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе пребывания в Японии встретился с президентом Палаты советников Парламента этой страны Масаказу Сэкигучи, сообщает пресс-служба главы государства.По мнению сторон, парламенты занимают значимую роль в продвижении узбекско-японского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Представители Палаты советников приняли активное участие в юбилейной 150-й сессии Межпарламентского союза в Ташкенте в апреле этого года.Особое внимание собеседники уделили поддержке молодежных парламентских инициатив, в том числе проведению Форума молодых парламентариев Узбекистана и Японии, участию японской делегации в Глобальной конференции молодых парламентариев в Самарканде в 2026 году.Также лидер Узбекистана провел переговоры со спикером Палаты представителей Парламента Японии.Речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-японских отношений стратегического партнерства и наращивании многопланового сотрудничества, в том числе по линии парламентов.Стороны отметили интенсивность взаимных визитов и встреч парламентских делегаций двух стран:Говорили и о важности налаживания взаимодействия между профильными парламентскими комитетами, местными кенгашами народных депутатов и ассамблеями префектур Японии, а также обмена законотворческим опытом в сфере цифровых технологий и ИИ.Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи глава Узбекистана 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом.
С кем встретился президент Узбекистана в Японии

11:29 19.12.2025 (обновлено: 12:07 19.12.2025)
Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе пребывания в Японии встретился с президентом Палаты советников Парламента этой страны Масаказу Сэкигучи, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
По мнению сторон, парламенты занимают значимую роль в продвижении узбекско-японского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Представители Палаты советников приняли активное участие в юбилейной 150-й сессии Межпарламентского союза в Ташкенте в апреле этого года.
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание собеседники уделили поддержке молодежных парламентских инициатив, в том числе проведению Форума молодых парламентариев Узбекистана и Японии, участию японской делегации в Глобальной конференции молодых парламентариев в Самарканде в 2026 году.
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Президент Республики Узбекистан провел встречу с президентом Палаты советников Парламента Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Подчеркнута важность всестороннего содействия парламентами практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего по расширению торгово-экономического, финансового, инвестиционно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Также лидер Узбекистана провел переговоры со спикером Палаты представителей Парламента Японии.
“В рамках программы официального визита в город Токио Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу со спикером Палаты представителей Парламента Японии Фукуширо Нукагой”, — говорится в сообщении.
Президент Республики Узбекистан встретился со спикером Палаты представителей Парламента Японии
Президент Республики Узбекистан встретился со спикером Палаты представителей Парламента Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Президент Республики Узбекистан встретился со спикером Палаты представителей Парламента Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-японских отношений стратегического партнерства и наращивании многопланового сотрудничества, в том числе по линии парламентов.
Стороны отметили интенсивность взаимных визитов и встреч парламентских делегаций двух стран:
в парламентах активно действуют группы дружбы;
в мае в Токио успешно прошел очередной межпарламентский форум.
Говорили и о важности налаживания взаимодействия между профильными парламентскими комитетами, местными кенгашами народных депутатов и ассамблеями префектур Японии, а также обмена законотворческим опытом в сфере цифровых технологий и ИИ.
Президент Республики Узбекистан встретился со спикером Палаты представителей Парламента Японии
Президент Республики Узбекистан встретился со спикером Палаты представителей Парламента Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Президент Республики Узбекистан встретился со спикером Палаты представителей Парламента Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи глава Узбекистана 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом.
