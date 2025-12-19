https://uz.sputniknews.ru/20251219/v-uzbekistane-ujestochat-nakazanie-za-nepristoynye-deystviya-v-otnoshenii-detey-v-internete-54322159.html

В Узбекистане ужесточат наказание за непристойные действия в отношении детей в интернете

Сенат Узбекистана принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты детей от насилия".

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса принят закон, направленный на совершенствование системы защиты детей от насилия, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Отмечалось, что в стране ведется масштабная работа по совершенствованию институционально-правовых основ надежной защиты прав, свобод и законных интересов детей.Наряду с этим, сегодня существует необходимость дальнейшего усиления защиты прав, свобод и законных интересов детей, защиты их от сексуального насилия и создания четких механизмов привлечения их в качестве свидетелей в уголовном процессе.Данный Закон устанавливает ответственность за совершение непристойных действий в отношении детей с использованием Интернета.До 20 лет тюрьмы: Узбекистан ужесточает наказание за наркопреступленияТакже вносятся изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс, устанавливающие общую продолжительность допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в течение одного дня и порядок участия их законных представителей в процессе допроса.По мнению сенаторов, Закон служит предупреждению преступлений, обеспечению неизбежности наказания за совершенные преступления, а также защите прав, свобод и законных интересов детей.

