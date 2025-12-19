https://uz.sputniknews.ru/20251219/v-uzbekistane-ujestochat-nakazanie-za-nepristoynye-deystviya-v-otnoshenii-detey-v-internete-54322159.html
В Узбекистане ужесточат наказание за непристойные действия в отношении детей в интернете
В Узбекистане ужесточат наказание за непристойные действия в отношении детей в интернете
Sputnik Узбекистан
Сенат Узбекистана принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты детей от насилия".
2025-12-19T19:20+0500
2025-12-19T19:20+0500
2025-12-19T19:20+0500
дети
интернет
узбекистан
защита прав и свобод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/03/45955165_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_49af2f282044da93e398e87a4edc63cb.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса принят закон, направленный на совершенствование системы защиты детей от насилия, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Отмечалось, что в стране ведется масштабная работа по совершенствованию институционально-правовых основ надежной защиты прав, свобод и законных интересов детей.Наряду с этим, сегодня существует необходимость дальнейшего усиления защиты прав, свобод и законных интересов детей, защиты их от сексуального насилия и создания четких механизмов привлечения их в качестве свидетелей в уголовном процессе.Данный Закон устанавливает ответственность за совершение непристойных действий в отношении детей с использованием Интернета.До 20 лет тюрьмы: Узбекистан ужесточает наказание за наркопреступленияТакже вносятся изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс, устанавливающие общую продолжительность допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в течение одного дня и порядок участия их законных представителей в процессе допроса.По мнению сенаторов, Закон служит предупреждению преступлений, обеспечению неизбежности наказания за совершенные преступления, а также защите прав, свобод и законных интересов детей.
https://uz.sputniknews.ru/20251218/v-uzbekistane-razrabotali-strategiyu-dlya-zaschity-detey-ot-nasiliya--chto-predusmotreno-54247830.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/03/45955165_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_4bcdfdfeb5587b85c05fd3ea75a9d6fb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сенат непристойные действия узбекистан дети интернет защита детей ответственность
сенат непристойные действия узбекистан дети интернет защита детей ответственность
В Узбекистане ужесточат наказание за непристойные действия в отношении детей в интернете
Сенат Узбекистана принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты детей от насилия".
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса принят закон, направленный на совершенствование системы защиты детей от насилия, сообщила
пресс-служба верхней палаты парламента.
Отмечалось, что в стране ведется масштабная работа по совершенствованию институционально-правовых основ надежной защиты прав, свобод и законных интересов детей.
Наряду с этим, сегодня существует необходимость дальнейшего усиления защиты прав, свобод и законных интересов детей, защиты их от сексуального насилия и создания четких механизмов привлечения их в качестве свидетелей в уголовном процессе.
Данный Закон устанавливает ответственность за совершение непристойных действий в отношении детей с использованием Интернета.
Также вносятся изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс, устанавливающие общую продолжительность допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в течение одного дня и порядок участия их законных представителей в процессе допроса.
По мнению сенаторов, Закон служит предупреждению преступлений, обеспечению неизбежности наказания за совершенные преступления, а также защите прав, свобод и законных интересов детей.