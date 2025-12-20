https://uz.sputniknews.ru/20251220/uzbekistan-rasshirit-eksport-farmproduktsii-na-rynok-iraka-podrobnosti-54336642.html

Узбекистан расширит экспорт фармпродукции на рынок Ирака — подробности

Обсуждаются вопросы регистрации узбекской фармацевтической продукции в Минздраве Ирака, получения соответствующих лицензий, а также виды лекарственных средств, востребованные на иракском рынке.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов провел переговоры с руководителем иракской фармацевтической компании "MDI Group" Ахмадом Мухаммадом, сообщает ИА "Дунё".В ходе онлайн-встречи глава узбекистанского агентства рассказал иракским партнерам о возможностях фармацевтической промышленности Узбекистана, деятельности "Tashkent Pharma Park".Далее стороны обсудили вопросы экспорта лекарственных препаратов, произведенных в Узбекистане, на рынок Ирака.Кроме того, были рассмотрены логистические вопросы, перечень необходимых документов для данного вида продукции и требования к упаковке.Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в УзбекистанеПо итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в фармацевтической сфере, договорились продолжить рабочие контакты и совместно прорабатывать практические аспекты выхода узбекской фармацевтической продукции на рынок Ирака.

