https://uz.sputniknews.ru/20251220/uzbekistan-rasshirit-eksport-farmproduktsii-na-rynok-iraka-podrobnosti-54336642.html
Узбекистан расширит экспорт фармпродукции на рынок Ирака — подробности
Узбекистан расширит экспорт фармпродукции на рынок Ирака — подробности
Sputnik Узбекистан
Обсуждаются вопросы регистрации узбекской фармацевтической продукции в Минздраве Ирака, получения соответствующих лицензий, а также виды лекарственных средств, востребованные на иракском рынке.
2025-12-20T13:36+0500
2025-12-20T13:36+0500
2025-12-20T13:36+0500
ирак
фармацевтика
сотрудничество
узбекистан
экспорт
лекарства
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47878699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_345443200d72aecfe0dfd7d9a67b8d53.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов провел переговоры с руководителем иракской фармацевтической компании "MDI Group" Ахмадом Мухаммадом, сообщает ИА "Дунё".В ходе онлайн-встречи глава узбекистанского агентства рассказал иракским партнерам о возможностях фармацевтической промышленности Узбекистана, деятельности "Tashkent Pharma Park".Далее стороны обсудили вопросы экспорта лекарственных препаратов, произведенных в Узбекистане, на рынок Ирака.Кроме того, были рассмотрены логистические вопросы, перечень необходимых документов для данного вида продукции и требования к упаковке.Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в УзбекистанеПо итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в фармацевтической сфере, договорились продолжить рабочие контакты и совместно прорабатывать практические аспекты выхода узбекской фармацевтической продукции на рынок Ирака.
https://uz.sputniknews.ru/20251104/uzbekistan-2026-god-snizyat-tseny-na-2600-retsepturnyx-preparatov-53211917.html
ирак
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47878699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ace8173a6ec351a85d2c1820ad4dffb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ирак узбекистан лекарства фармацевтика экспорт
ирак узбекистан лекарства фармацевтика экспорт
Узбекистан расширит экспорт фармпродукции на рынок Ирака — подробности
Обсуждаются вопросы регистрации узбекской фармацевтической продукции в Минздраве Ирака, получения соответствующих лицензий, а также виды лекарственных средств, востребованные на иракском рынке.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов провел переговоры с руководителем иракской фармацевтической компании "MDI Group" Ахмадом Мухаммадом, сообщает ИА "Дунё".
В ходе онлайн-встречи глава узбекистанского агентства рассказал иракским партнерам о возможностях фармацевтической промышленности Узбекистана, деятельности "Tashkent Pharma Park".
"Состоялась презентация фармацевтической отрасли Узбекистана, производства лекарственных средств и медицинских изделий, а также экспортного потенциала страны", — говорится в сообщении агентства.
Далее стороны обсудили вопросы экспорта лекарственных препаратов, произведенных в Узбекистане, на рынок Ирака.
"В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам регистрации узбекской фармацевтической продукции в Министерстве здравоохранения Ирака, получения соответствующих лицензий, а также по видам лекарственных средств, пользующихся высоким спросом на иракском рынке", — отмечается в сообщении.
Кроме того, были рассмотрены логистические вопросы, перечень необходимых документов для данного вида продукции и требования к упаковке.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в фармацевтической сфере, договорились продолжить рабочие контакты и совместно прорабатывать практические аспекты выхода узбекской фармацевтической продукции на рынок Ирака.