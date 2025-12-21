Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге

https://uz.sputniknews.ru/20251221/kak-vstretili-mirziyoeva-v-sankt-peterburge-54346845.html
В рамках рабочего визита в РФ лидер Узбекистана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Северную столицу России , сообщает пресс-служба главы государства.В рамках программы пребывания 21-22 декабря лидер республики примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.Повестка дня саммитов включает актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках данных многосторонних объединений.Участники традиционно подведут основные итоги совместной работы, обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в предстоящем году.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Северную столицу России , сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В международном аэропорту "Пулково" высокого гостя встретили губернатор города Александр Беглов и другие официальные лица”, — говорится в сообщении.
В рамках программы пребывания 21-22 декабря лидер республики примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.
Повестка дня саммитов включает актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках данных многосторонних объединений.
Участники традиционно подведут основные итоги совместной работы, обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в предстоящем году.