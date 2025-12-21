https://uz.sputniknews.ru/20251221/mirziyoeva-japarova-i-raxmona-nagradyat-premiey-mira-v-peterburge-54353747.html
Мирзиёева, Жапарова и Рахмона наградят премией мира в Петербурге — Песков
Мирзиёева, Жапарова и Рахмона наградят премией мира в Петербурге — Песков
Премию лидерам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана присудили несколько месяцев назад. Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева, Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона наградят в Санкт-Петербурге Международной премией мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам официального представителя Кремля, это награждение очень важное.Премию лидерам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана присудили несколько месяцев назад. Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира.Таким образом отметили значительный личный вклад лидеров трех стран в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Подписание ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе сыграло значимую роль в укреплении взаимопонимания между народами.Премию мира имени Льва Толстого учредили в прошлом году.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом.В рамках программы пребывания 21-22 декабря лидер республики примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.
Премию лидерам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана присудили несколько месяцев назад. Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева, Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона наградят в Санкт-Петербурге Международной премией мира. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня очень важное мероприятие: три президента — президент Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — они будут награждены премией Толстого, премией мира", — сказал он журналистам.
По словам официального представителя Кремля, это награждение очень важное.
Премию лидерам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана присудили несколько месяцев назад. Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира.
Таким образом отметили значительный личный вклад лидеров трех стран в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Подписание ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе сыграло значимую роль в укреплении взаимопонимания между народами.
Премию мира имени Льва Толстого учредили в прошлом году.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом.
В рамках программы пребывания 21-22 декабря лидер республики примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.