Мирзиёева, Жапарова и Рахмона наградят премией мира в Петербурге — Песков

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева, Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона наградят в Санкт-Петербурге Международной премией мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам официального представителя Кремля, это награждение очень важное.Премию лидерам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана присудили несколько месяцев назад. Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира.Таким образом отметили значительный личный вклад лидеров трех стран в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Подписание ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе сыграло значимую роль в укреплении взаимопонимания между народами.Премию мира имени Льва Толстого учредили в прошлом году.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом.В рамках программы пребывания 21-22 декабря лидер республики примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.

