https://uz.sputniknews.ru/20251222/chto-predlojil-lider-uzbekistana-na-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-54364782.html

Что предложил лидер Узбекистана на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Что предложил лидер Узбекистана на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в статусе главы государства-наблюдателя.

2025-12-22T11:22+0500

2025-12-22T11:22+0500

2025-12-22T11:22+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

заседание

санкт-петербург

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/16/54362929_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_40b7c94e660aaf8634b7a16af79d5319.jpg

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил, что дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики республики.Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствовать интеграции транспортных систем РУз в евразийские коридоры.По его словам, присоединение Узбекистана к Евразийскому банку развития стало важным этапом укрепления сотрудничества. Совместно с Банком сформирован портфель перспективных проектов в сфере инфраструктуры, энергетики, металлургии, химической и других отраслях.Руководитель страны обозначил приоритеты расширения взаимодействия с ЕАЭС.Ключевая задача — поэтапное устранение торговых барьеровРазвитие промышленной кооперацииУсиление взаимодействия в сфере цифровых технологийУзбекистан привержен дальнейшему расширению практического взаимодействия с ЕАЭС, резюмировал он.Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в статусе главы государства-наблюдателя.

санкт-петербург

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев заседание санкт-петербург высший евразийский экономический совет