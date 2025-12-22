https://uz.sputniknews.ru/20251222/eaes-i-indoneziya-soglashenie-svobodnoy-torgovle-54376596.html

ЕАЭС и Индонезия подписали Соглашение о свободной торговле — что оно предусматривает

ЕАЭС и Индонезия подписали Соглашение о свободной торговле — что оно предусматривает

Подписание документа состоялось на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Северной столице РФ

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. ЕАЭС и Индонезия подписали Соглашение о свободной торговле, сообщает пресс-служба ЕЭК. Как отмечалось, работу по заключению соглашения инициировали в декабре 2022-го. За три года сторонам удалось сформировать документ широкого охвата.Он добавил, что преференциальное экспортное покрытие для стран Союза в стоимостном выражении охватит более 94% текущего экспорта. В результате либерализации торгового режима средняя ставка, применяемая Индонезией к товарам ЕАЭС, снизится в пять раз — с 10,2% до 2%.В товарном разрезе преференциальный доступ обеспечат для таких ключевых сельскохозяйственных товаров ЕАЭС, как зерновые культуры (пшеница, просо, рожь, овес), пряности, отдельные виды муки, хлебобулочные изделия, рыба и мясо КРС, молочная продукция, включая сухое молоко и сыры, минеральные воды и многие другие позиции.В части промышленного сектора уступки предоставят по следующим категориям товаров: продукция металлургической промышленности, нефтепродукты (включая легкие и прочие дистилляты), уголь и антрациты, удобрения, полимеры первичных форм, продукция лесопромышленного комплекса (фанера, мебель и т. д.), стройтехника, различные виды оборудования. Индонезия также сможет нарастить поставки по широкой номенклатуре потребительских товаров. Речь идет в том числе об автокомпонентах, продукции электроники (бытовых приборах), отдельных видах одежды и обуви.Речь идет об упрощении процедур в сфере технических стандартов и санитарных норм, таможенного администрирования и правил определения происхождения товаров, а также установлении правовых рамок для применения всего спектра инструментов отраслевой кооперации в тех направлениях экономического развития, которые определяют будущее экономик стран-участниц.Подписанное соглашение о свободной торговле предоставят для проведения ратификационных процедур в Индонезии и странах ЕАЭС, которые необходимы для его вступления в силу.Напомним, что лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов по итогам ВЕЭС в Петербурге, в том числе решение о бюджете ЕАЭС на 2026 год.

