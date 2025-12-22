https://uz.sputniknews.ru/20251222/mirziyoev-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-glav-gosudarstv-sng-v-sankt-peterburge-54389702.html

Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.В ходе встречи подвели основные итоги совместной работы в текущем году и наметили приоритетные задачи на предстоящий год. Лидеры стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Речь шла о важности:Участники встречи отметили необходимость сохранения и развития культурно-гуманитарного обмена между странами Содружества, в частности поддержки развития творческого, инновационного и интеллектуального потенциала молодежи.Президент России Владимир Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу.

