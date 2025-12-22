Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
В ходе встречи подвели основные итоги совместной работы в текущем году и наметили приоритетные задачи на предстоящий год. Лидеры стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Речь шла о важности:
дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота;
углубления взаимодействия в области транспорта;
стимулирования роста взаимных инвестиций и поддержки проектов кооперации;
усиления сотрудничества в сфере энергетики и цифровизации;
расширения совместных проектов в области науки, образования, культуры и искусства;
развития долгосрочного партнерства между регионами.
Участники встречи отметили необходимость сохранения и развития культурно-гуманитарного обмена между странами Содружества, в частности поддержки развития творческого, инновационного и интеллектуального потенциала молодежи.
Президент России Владимир Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу.