Шавкат Мирзиёев участвует в неформальном саммите СНГ — прямая трансляция

Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств Содружества организована в Северной столице РФ по инициативе Владимира Путина

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в неформальном саммите СНГ.Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств Содружества организована в Санкт-Петербурге по инициативе президента РФ Владимира Путина.На этот раз в числе участников нет Ильхама Алиева по причине плотного графика главы Азербайджана.Российский лидер в узком кругу подробно информирует коллег по СНГ о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. Как обычно, во время таких традиционных ежегодных неформальных встреч глав государств Содружества Владимир Путин показывает им интересные места Санкт-Петербурга и его окрестностей.

