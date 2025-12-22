https://uz.sputniknews.ru/20251222/sankt-peterburg-neformalnyy-sammit-sng-54367911.html
Шавкат Мирзиёев участвует в неформальном саммите СНГ — прямая трансляция
Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств Содружества организована в Северной столице РФ по инициативе Владимира Путина
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в неформальном саммите СНГ.Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств Содружества организована в Санкт-Петербурге по инициативе президента РФ Владимира Путина.На этот раз в числе участников нет Ильхама Алиева по причине плотного графика главы Азербайджана.Российский лидер в узком кругу подробно информирует коллег по СНГ о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. Как обычно, во время таких традиционных ежегодных неформальных встреч глав государств Содружества Владимир Путин показывает им интересные места Санкт-Петербурга и его окрестностей.
14:36 22.12.2025 (обновлено: 14:41 22.12.2025)
