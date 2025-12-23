https://uz.sputniknews.ru/20251223/kak-obespechat-ustoychivost-aes-v-uzbekistane-k-zemletryaseniyam-54414111.html

В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям

В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям

Директор по строительству атомной электростанции в РУз: Росатом строит объекты в различных регионах мира, в том числе более сейсмически активных, чем Узбекистан

2025-12-23

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Применяет ли Росатом уникальные решения для обеспечения устойчивости к землетрясениям АЭС в Узбекистане корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор по строительству станции Павел Безруков.Он сообщил, что Росатом строит объекты в различных регионах мира, в том числе более сейсмически активных, чем территория республики.В Джизакской области сегодня стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане.В них участвуют эксперты и специалисты Узатома и Росатома, проектировщики, местные жители, представители хокимията района и области, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала МИФИ в Ташкенте, СМИ и широкая общественность.Речь идет оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.АЭС сыграет значительную роль в улучшении качества жизни и экономики Узбекистана, уверен директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.Он отметил, что атомная станция — это базовый источник выработки электроэнергии, который позволит обеспечить стабильную работу самой станции, во-первых, и стабильную выработку электроэнергии."И мы видим только в этом положительные стороны и плюсы", — сказал он.Глава Узатома добавил, что это надежный и стабильный источник электроэнергии.Также, отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что на данный момент планов по строительству дополнительных двух блоков большой мощности у Узатома нет. Обследование площадки строительства со стороны международных организаций, а также соответствующих проектных институтов выявило возможность такого размещения.

