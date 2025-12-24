https://uz.sputniknews.ru/20251224/mirziyoyev-prezentatsiya-tekstilnaya-promyshlennost-54424188.html

Президент Узбекистана одобрил планы по развитию текстильной промышленности в 2026 году

Президент Узбекистана одобрил планы по развитию текстильной промышленности в 2026 году

Sputnik Узбекистан

В частности, в республике создадут современную текстильную лабораторию, способную проводить анализ качества готовой продукции по 24 направлениям.

2025-12-24T12:10+0500

2025-12-24T12:10+0500

2025-12-24T12:10+0500

текстильная продукция

текстиль

промышленность

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

цифровизация

инвестиции

лаборатория

экспорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1b/53785644_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_968c560a8cf77e8beb1d79c9e78f1502.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана одобрил планы по развитию текстильной промышленности в 2026 году, сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии с ними планируют дальнейшее углубление переработки хлопкового волокна и увеличение уровня загруженности мощностей по выпуску тканей, трикотажа и готовых изделий; Цель — довести объем производства до 147 трлн сумов, а экспорт — до $3,3 млрд. В отрасль намерены привлечь $2,2 млрд иностранных инвестиций. В результате создадут дополнительные мощности по производству 207 тыс. тонн синтетической и смесовой пряжи, 397 млн квадратных метров тканей, 224 млн единиц швейно-трикотажной продукции, а также по окраске 108 млн квадратных метров текстиля. Вместе с тем в ходе презентации отметили факторы, которые сдерживают устойчивое развитие индустрии: Особое внимание уделят внедрению международных стандартов и сертификатов. На 60 предприятиях будут внедрят программы "Better Work", "BCI", "FWF", "Organic EU", еще на 15 предприятиях — международные стандарты финансовой отчетности. Ускорить цифровизацию и повысить производственную эффективность в отрасли планируют за счет внедрения ERP-систем и технологий ИИ. Этим процессом охватят 40 предприятий. В рамках расширения международного сотрудничества разработали планы по укреплению взаимодействия с международными сорсинговыми компаниями и крупными брендами, участию в маркетинговых исследованиях и международных выставках, а также по стимулированию релокации зарубежных предприятий. Глава республики одобрил предложенные подходы и поставил перед ответственными лицами задачи по последовательному увеличению доли готовой продукции, снижению ее себестоимости, полному задействованию инвестиционного и экспортного потенциала легпрома. Он подчеркнул, что все принимаемые меры должны способствовать трансформации отрасли в устойчивую и конкурентоспособную систему, производящую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан текстильная промышленность развитие