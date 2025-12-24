Президент Узбекистана одобрил планы по развитию текстильной промышленности в 2026 году
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом Национального комитета Республики Узбекистан по статистике.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В частности, в республике создадут современную текстильную лабораторию, способную проводить анализ качества готовой продукции по 24 направлениям.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана одобрил планы по развитию текстильной промышленности в 2026 году, сообщает пресс-служба главы государства.
В соответствии с ними планируют дальнейшее углубление переработки хлопкового волокна и увеличение уровня загруженности мощностей по выпуску тканей, трикотажа и готовых изделий;
Цель — довести объем производства до 147 трлн сумов, а экспорт — до $3,3 млрд.
В отрасль намерены привлечь $2,2 млрд иностранных инвестиций. В результате создадут дополнительные мощности по производству 207 тыс. тонн синтетической и смесовой пряжи, 397 млн квадратных метров тканей, 224 млн единиц швейно-трикотажной продукции, а также по окраске 108 млн квадратных метров текстиля.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены итоги года в текстильной промышленности и приоритетные задачи на перспективу
Рассмотрены итоги года в текстильной промышленности и приоритетные задачи на перспективу
© Пресс-служба президента Узбекистана
Вместе с тем в ходе презентации отметили факторы, которые сдерживают устойчивое развитие индустрии:
часть потребности в хлопковом волокне покрывают за счет импорта;
финансовые ресурсы имеют высокую стоимость;
на внешних рынках растут логистические расходы;
наблюдается нехватка квалифицированных специалистов по отдельным направлениям.
"Для решения этих проблем разработаны конкретные меры на 2026 год. В частности, планируется выделить предприятиям льготные кредиты в размере 200 миллионов долларов на пополнение оборотных средств, провести финансовое оздоровление 138 предприятий, а также привлечь к экспортной деятельности 100 новых предприятий", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделят внедрению международных стандартов и сертификатов. На 60 предприятиях будут внедрят программы "Better Work", "BCI", "FWF", "Organic EU", еще на 15 предприятиях — международные стандарты финансовой отчетности.
"Кроме того, будет создана современная текстильная лаборатория, способная проводить анализ качества готовой продукции по 24 направлениям", — говорится в сообщении.
Ускорить цифровизацию и повысить производственную эффективность в отрасли планируют за счет внедрения ERP-систем и технологий ИИ. Этим процессом охватят 40 предприятий.
В рамках расширения международного сотрудничества разработали планы по укреплению взаимодействия с международными сорсинговыми компаниями и крупными брендами, участию в маркетинговых исследованиях и международных выставках, а также по стимулированию релокации зарубежных предприятий.
Глава республики одобрил предложенные подходы и поставил перед ответственными лицами задачи по последовательному увеличению доли готовой продукции, снижению ее себестоимости, полному задействованию инвестиционного и экспортного потенциала легпрома.
Он подчеркнул, что все принимаемые меры должны способствовать трансформации отрасли в устойчивую и конкурентоспособную систему, производящую продукцию с высокой добавленной стоимостью.